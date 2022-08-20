О Проблеме очковтирательства по фактам девиантного поведения и преступности в российских школах.

Необходимо признать, что в российских школах существует проблема, связанная с правонарушениями.
(Убийства, грабежи, разбои, кражи), девиантным поведением учащихся.
В связи с этим хотел бы обозначить разработанные мною основные направления профилактики в решении этой проблемы:
1. Необходима конструктивная позиция со стороны ряда учебных заведений по обмену информацией с территориальными органами внутренних дел.
2. Создание условий для того, чтобы школы более охотно сообщали о преступлениях школьников.
3. Необходимы проверки российских школ на проблему фиксации преступлений подростков и передачу этой информации полиции.
4. Необходимо ликвидировать отчетное очковтирательство школ по статистике подростковой преступности. Создать условия при которых в школах была бы не возможна зачистка документации о преступлении подростков.
5. Особое внимание необходимо уделить влиянию преступных сообществ социальных сетей, различных радикальных направлений религии и колумбайнерского движения.
6 Усилить межведомственное взаимодействие на решение вышеприведённых задач.
7. Не ослаблять контроль и степень воздействия МВД и Министерства образования.
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