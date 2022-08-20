О Проблеме очковтирательства по фактам девиантного поведения и преступности в российских школах.

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 августа 2022, 12:25 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Необходимо признать, что в российских школах существует проблема, ​ связанная с правонарушениями.

(Убийства, грабежи, разбои, кражи), девиантным поведением учащихся.

В связи с этим хотел бы обозначить разработанные мною основные направления профилактики в решении этой проблемы:

1. Необходима конструктивная позиция со​ стороны ряда учебных заведений по​ обмену информацией с​ территориальными органами внутренних дел.

2. Создание условий для того, чтобы​ школы​ более охотно сообщали​ о​ преступлениях школьников.​

3. Необходимы ​ проверки российских школ​ на проблему фиксации преступлений подростков и передачу этой информации полиции.

4. Необходимо ликвидировать отчетное очковтирательство школ по статистике подростковой преступности. Создать условия при которых в школах была бы не возможна зачистка документации о преступлении подростков.

5. Особое внимание необходимо уделить влиянию преступных сообществ социальных сетей, различных радикальных направлений​ религии и колумбайнерского движения.

6​ Усилить межведомственное взаимодействие на решение вышеприведённых задач.

7. Не ослаблять​ контроль и степень​ воздействия МВД и Министерства образования.

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