Pink Floyd: воссоединение невозможно?

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19 августа 2022, 19:51 Антон Дубровский, Журналист

В России всегда относились к группе Pink Floyd с большой любовью. Впервые команда под началом Дэвида Гилмора выступила в СССР 3 июня 1989 года в спорткомплексе «Олимпийский». Тем, кто знаком с историей группы, известно, что уже к тому времени Роджер Уотерс, один из ее основателей и долгое время лидер, несколько лет не числился в составе команды. Сегодня раскол между Уотерсом и Гилмором углубился. После начала специальной военной операции в Украине Pink Floyd под руководством Гилмора, впервые за 8 лет выпустила новый музыкальный материал - ремикс на украинскую песню «Красная Калина» в исполнении солиста киевской группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка. А Роджер Уотерс высказался в поддержку России и осудил действия Америки во главе с Джо Байденом как страны, ответственной за происходящее на Украине. Это углубило конфликт между двумя выдающимися музыкантами. Рассмотрим кратко историю их разногласий.

Pink Floyd сегодня.

Мировая повестка в культуре.

Легендарные музыканты.

Роджер Уотерс и Дэвид Гилмор.

История разногласий Pink Floyd.

Несмотря на огромный и по-настоящему универсальный успех, у участников Pink Floyd Роджера Уотерса и Дэвида Гилмора были достаточно неблагополучные отношения. Уотерс всегда сомневался в необходимости сотрудничества с Гилмором. Он хотел быть капитаном собственного корабля. Гилмор присоединился к Pink Floyd в 1968 году, но, по прошествии всех лет эти двое невероятно талантливых мужчин продолжают борьбу за главенство в группе. Столкнулись их творческие взгляды, возникли непреодолимые разногласия и, в конце концов, Уотерс покинул группу в 1985 году.

Сразу после того, как Роджер покинул группу, началась ожесточенная судебная тяжба с Дэвидом, которая продолжалась годами. Перед уходом из группы Уотерс выступил с заявлением для звукозаписывающих компаний EMI и CBS. Он сослался на пункт «Уход из группы» в своем контракте, и, как главная творческая сила в группе, не верил, что Pink Floyd смогут продолжить работу без него. Поэтому в октябре 1986 года Уотерс начал разбирательство в Высоком суде с целью официального роспуска Pink Floyd, назвав группу институцией, «творчески растратившей свои силы».

Дэвид Гилмор и барабанщик Ник Мейсон выступили против этого, заявив, что Pink Floyd не прекратит свое существование, и что Уотерс не может инициировать распад, пока команда пытается создавать новую музыку. В конце концов Уотерс пришел к соглашению со своими бывшими товарищами по группе. Он единолично покинул состав после тщательного юридического рассмотрения дела в 1987 году. Однако Роджер отметил: «Если бы я этого не сделал, финансовые последствия этого решения полностью уничтожили бы меня».

В 2013 году, общаясь с BBC, Уотерс признал, что попытка распустить группу была неправильной: «Я был не прав! Это абсолютно так, — сказал он, прежде чем добавить. — Но кого это волнует? Это один из тех немногих случаев, когда профессия юриста меня чему-то научила».

Далее Уотерс добавил: «Когда я пришел к парням из группы и сказал: «Послушайте, наш ресурс исчерпан, это больше не Pink Floyd», они сказали в ответ: «Что ты имеешь в виду? Это не имеет значения, это целый брэнд, и он имеет коммерческую ценность. Ты не можешь взять и сказать, что группа Pink Floyd перестала существовать; ты явно не разбираешься в английской юриспруденции»».

Несмотря на неожиданное воссоединение в 2005 году для выступления на благотворительном шоу Live 8 (серия концертов 2 июля 2005 года в странах большой восьмёрки и ЮАР), на котором группе удалось отложить в сторону свои разногласия ради дела гораздо более важного, чем их собственное, дни тандема Уотерс-Гилмор давно прошли, и воссоединение группы сегодня кажется невозможным. Особенно, учитывая все события, которые происходят сейчас в мире. Но у бесчисленных поклонников группы надежда на это остается.

Выступление на Live 8 было полным триумфом. После него Pink Floyd предложили умопомрачительную сумму в размере 150 миллионов долларов в обмен на тур по США. Чтобы добавить правдоподобности их первоначальным заявлениям о том, что воссоединение не было связано с деньгами, даже этот гонорар не смог вернуть Уотерса и Гилмора к работе на сцене на постоянной основе.

Примечательно, что дуэту удалось найти общий язык с организаторами Live 8, даже если это был всего лишь разовый случай совместной работы в целях благотворительности. Можно было бы предположить, что все грубые выпады, которые Роджер и Дэвид швыряли друг в друга на протяжении многих лет, прекратятся. Однако, несмотря на то, что Уотерс покинул Pink Floyd 37 лет назад, сегодня ему все еще удается находить те вещи, которые его раздражают в Гилморе.

Сегодняшний день.

В 2020 году Уотерс разместил 5-ти минутное видео на одной из своих страниц в соцсетях, где посетовал на решение запретить ему доступ к каналам социальных сетей Pink Floyd в то время, как жена Гилмора, Полли Самсон, может использовать эти платформы для продвижения своих романов. «Полтора миллиона из вас посмотрели нашу новую версию песни «Mother», которая прекрасна — она действительно согревает мое сердце. Но возникает вопрос: почему это видео недоступно на веб-сайте The Pink Floyd? Ответ заключается в том, что на этом ресурсе от меня нет практически ничего — Дэвид Гилмор забанил меня на сайте группы», — говорил Уотерс.

Уотерс добавил: «Дэвид считает, что все наше наследие принадлежит ему. Я предполагаю, он думает, что если я ушел из группы в 1985 году, то Pink Floyd принадлежат ему, что он и есть Pink Floyd, а мое участие теперь не имеет значения, и мне следует просто держать рот на замке». Затем Уотерс раскритиковал жену Гилмора, отметив, что некоторые из его друзей недавно спросили его: «Почему мы должны сидеть и смотреть на Полли Самсон, год за годом, месяц за месяцем, день за днем?».

«Не разрешено даже упоминать мои проекты на официальном сайте Pink Floyd. Это неправильно. Мы должны разрешить наши разногласия или окончательно превратиться в карикатуру», — возмутился Уотерс.

Вражда между двумя гениальными музыкантами была сведена к определенному контексту во время интервью журналу Rolling Stone в 2018 году, Барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон предположил: «На мой взгляд, всё это действительно странно, но я думаю, что проблема в том, что Роджер на самом деле не уважает Дэвида. Он считает, что сочинение музыки — это все, это самое главное. Игра на гитаре и пение второстепенны, по его мнению, а обо всем следует судить по написанному, а не по уровню исполнения. Я думаю, что Роджера раздражает то, что он совершил своего рода ошибку, покинув группу, предполагая, что без него она развалится».

Затем Ник добавил: «На самом деле, их конфликт вызывает постоянное раздражение, Роджер постоянно возвращается к этому. Я не считаю нужным слишком зацикливаться на этом, просто потому, что это происходит между ними двумя, а не со мной. Я на самом деле лажу с ними обоими, и я думаю, что это настоящее разочарование, когда такие довольно пожилые джентльмены все еще в ссоре».

Будущее.

Гилмор очень долго не отвечал на выпады Уотерса в его адрес. Знаменитый гитарист не сдержался, когда в 2014 году высказал мнение о своем бывшем коллеге журналу Rolling Stone: «С какой стати кто-то думает, что то, что мы делаем сейчас, будет иметь какое-то отношение к Роджеру? Для меня это загадка. Ему надоело быть в поп-группе. Он очень привык быть единственной силой, стоящей за своей карьерой. Мысль о том, что он вступит во что-то, в чем есть хоть какая-то форма демократии, кажется просто абсурдной. Кроме того, мне было уже за тридцать, когда Роджер покинул группу. Мне сейчас 68. Это больше половины жизни. У нас действительно больше нет ничего общего».

В какой-то момент Уотерс попытался провести мирный саммит между своими товарищами по группе в отеле аэропорта, но, увы, это закончилось катастрофой и подтвердило, что между двумя мужчинами не будет перемирия. Они уже не те люди, которыми когда-то были, и карьера каждого пошла по-своему. Однако трудно не надеяться на то, что они смогут восстановить свою дружбу.

Гилмор и Уотерс провели около 40 лет в постоянной вражде, и маловероятно, что они разрешат ее в ближайшее время. Этот ожесточенный спор является источником печали для миллионов поклонников Pink Floyd. Музыканты уже в почтенном возрасте, поэтому пожелаем им скорейшего разрешения всех разногласий.

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