Елена Цунаева прокомментировала законопроект ЛДПР о введении выплат домохозяйкам

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19 августа 2022, 14:43

Фото: stockvault.net

Елена Цунаева —первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов прокомментировала предложение ЛДПР ввести ежемесячную выплату домохозяйкам, об этом сообщает "Радио 1".



«Система поддержки граждан сложилась не только сейчас, и она постоянно совершенствуется. Я не видела этого законопроекта, а какие-то дополнительные выплаты домохозяйкам — звучит странно. Я думаю, что этот законопроект — уважение и дань памяти лидеру партии ЛДПР, не больше», — сказала Елена.



Цунаева подчеркнула, что в РФ принимается целый ряд мер поддержки гражданам, которые оказались в разных ситуациях.



«У нас традиционно была поддержка людей с ограниченными возможностями, многодетных семей, малоимущих граждан и так далее. Особые программы для людей, которые потеряли работу, возможность для людей предпенсионного возраста получить образование и вновь устроится на работу. Есть региональные и федеральные льготы. Мы знаем, сейчас указ президента о возвращении звания «Мать героиня», я считаю, что это очень серьёзно. Тем более это подкреплено финансовыми выплатами», — подытожила заместитель.

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