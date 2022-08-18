Алкоголизм в Японии и трезвость в России

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 августа 2022, 18:52 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Японии происходит нечто невероятное. Государство решило склонить молодёжь к увеличению потребления алкоголя. В то же время в России президент Владимир Путин поручил губернаторам бороться с пьянством среди населения. В чём разница в отношении к «зелёному змию» в разных странах? Попробуем разобраться.



По информации издания Financial Times, власти Японии объявили конкурс среди людей в возрасте от 20 до 39 лет, в рамках которого им нужно придумать способы, как побудить молодежь к большему потреблению алкоголя. Причиной этому стало снижение налоговых поступлений от алкогольной отрасли в казну государства. Участникам конкурса необходимо придумать «новые продукты и дизайны», а также способы, которые бы поощряли молодых людей пить спиртное дома. Известно, что в Японии среднегодовое потребление алкоголя взрослым человеком упало со 100 литров в 1995 году до 75 литров в 2020-м.



Не нашего ума дело заниматься рассуждениями о моральной стороне этого вопроса и лезть со своими исключительно мудрыми советами во внутреннюю кухню чужого государства. Посмотрим, что в этом отношении происходит в России.



В последние дни президент Владимир Путин неоднократно обращал внимание глав регионов на проблему пьянства россиян. Во время видеосвязи с врио главы Кировской области Александром Соколовым он заявил о высоком уровне алкоголизма в моногородах региона. О пьянстве речь зашла и во время общения президента с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.



«На что я обратил внимание: показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много, - подчеркнул Путин. - Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее».



В качестве мер профилактики алкоголизма среди населения он предложил пропаганду здорового образа жизни и культурных ценностей.



И вот тут возникают вопросы. Какую культуру в настоящее время россиянам прививают госТВ, пропагандисты и медийные персоны? Что поможет обрести нам родную культуру? Тексты песен Сергея Шнурова, шпагат Анастасии Волочковой в бикини, хамство телерадиодеятеля Владимира Соловьёва в прямом эфире? А может размещенное в интернете фото министра культуры России Ольги Любимовой с надписью на футболке: «Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю. Идите на**й»?!



Понятно, что культурой государство должно заниматься комплексно. Но пока в этом отношении никаких подвижек не видно.



По данным руководителя сервиса «Яндекс.Афиша» Дмитрия Субботина, в конце прошлого года средняя стоимость билета в театр в Москве составляла 2 тысячи 365 руб., в Питере – 1 тыс. 576 руб., в других регионах – 827 руб. Для того, чтобы напиться «в хлам», гражданину России в любом регионе будет достаточно 500 рублей. Что выберет россиянин?



По данным сети «Московский дом книги», в апреле 2022 года цены на продукцию выросли на 14%. Средняя стоимость одной книги составляет 615 рублей.



Со спортом тоже не всё так просто. Так, например, в Невинномысске участие в городском забеге для некоторых возрастных категорий не является бесплатным. Каждому из участников предстоящих забегов на 3 000 метров старше 14 лет придётся расстаться с суммой в 550 рублей.



Россия – страна крайностей, но рекомендация Путина по сохранению прежних цен на алкоголь, в целом, выглядит решением взвешенным. Многие из нас помнят, к чему привёл в своё время «сухой закон» Горбачёва. Некоторые политики тех лет на полном серьёзе считали его главным толчком к крушению СССР. Понятно, что сейчас такого «счастья» Путину точно не нужно.



Тем временем только по данным Росстата, от причин, связанных с употреблением алкоголя, ежегодно умирает около 50 тысяч россиян. Независимый демограф Алексей Ракша в беседе с URA.RU отметил, что официальная статистика не учитывает некоторые последствия чрезмерного употребления алкоголя — циррозы, сердечные заболевания и прочее. По его оценкам, из-за пагубного пристрастия населения, Россия теряет в год от 140 тыс. до 200 тыс. человек.



Важным фактором в этом вопросе, конечно же, является и уровень жизни людей. Бедность и безысходность во многих случаях подталкивают людей к беспробудному пьянству. Тут стоит обратить внимание на тот факт, что в Стране восходящего солнца люди бросают пить сами. В России же эту проблему властям приходится решать искусственно.





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