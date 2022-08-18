Мама во время беременности думала, что теперь наступит покой – и ее ребенок замер во чреве

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18 августа 2022, 15:30 Александр Саргин

Фото: соцсети

Недавно в Москве прошел благотворительный практическо-образовательный семинар «Здоровые родители = здоровые дети» для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и другими детскими хроническими заболеваниями.

Данный проект является партнерским между общественной организацией «Ответственное родительство» и Центром интегративной медицины «Сеть клиник Раевского».

Помощь родителям – излечение детям

Напомним, что эти организации более трех лет развивают совместный проект «Такой как мы», призванный помочь родителям детей с ОВЗ. За это время через него прошли более 3000 семей, и в 85% случаев были замечены ярко выраженные положительные изменения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном состоянии детей. Как был достигнут такой впечатляющий результат? Многое зависит от того, что психологи-новаторы и врачи применяют уникальные методы психотерапевтической работы с родителями, чаще всего - с мамами.

По мнению организаторов, мероприятия, подобные этому проекту, могут круто изменить к лучшему жизнь семей с «особенными» детьми. На эти семинары приглашаются семьи, в которых есть дети с такими диагнозами, как аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности, задержка развития и т.п., а также участниками данных интенсивов являются многочисленные профильные специалисты.

В Центре интегративной медицины «Сеть клиник Раевского» уверены, что только вместе «мы сможем улучшить жизнь тысяч людей». Психологи-новаторы во время таких мероприятий хотят поделиться своим уникальным и успешным опытом, привлечь внимание общественности, а также пригласить как можно больше заинтересованных и сопереживающих людей к исследованиям и совместному решению этой серьезной проблемы.

«Да, существует множество программ для детей с ОВЗ, - говорит руководитель проекта «Такой как мы», координатор образовательно-практического интенсива «Здоровые родители = здоровые дети» Кристина Гонакова, - но их родителям, к сожалению, уделяется мало внимания. А ведь они, как правило, находятся в тяжелейшем внутреннем состоянии, поэтому нам очень хочется, чтобы они стали свободнее и счастливее, оставили позади боль и тяготы».

По сути, на благотворительном практическо-образовательном семинаре «Здоровые родители = здоровые дети» родителям предлагается познакомиться с уникальной прогрессивной методикой - излечением детей через психотерапевтическую работу с их мамами.

Рассказывают врачи-практики

Специалисты «Сети клиник Раевского» поделились ценными наработками и удивительными практиками, которые помогают родителям идти к здоровью детей.

Анна РЯЗАНОВА, руководитель Санкт-Петербургской клиники интегративной медицины («Сеть клиник Раевского»), педагог-психолог:

«У мам детей с ОВЗ всегда есть отношение к тому, что ее ребенок «какой-то не такой», и поэтому важно понять ответные реакции, которые имеются у нее в теле, в ее организме. А еще у них присутствуют факторы вины: либо - я во всем виновата, либо - все виноваты, что ребенок «не такой»…

Такая вина удерживает маму в состоянии жертвы, что зачастую не дает принимать ей верные решения. Причем вариант «виновата я сама» гораздо хуже, потому что мама будет жить в глубоком ощущении вины, что не ведет ни к ее психологическому здоровью, ни к внутренней свободе. Она может не найти понимания тех решений, которые, в зависимости от диагноза, приведут к нужному результату, например, чтобы ребенок заговорил, стал более открытым и т.п.

А еще есть вопрос так называемой вторичной выгоды, который тоже очень важно выявлять. Скажем, если у мамы отсутствовало собственное жилье и у нее рождается «особенный» ребенок, он тем более становится смыслом ее жизни (иногда речь идет о каких-то пособиях или внимании родных и их помощи, которая была получена таким путем), то есть маминой психике выгодно, чтобы ребенок болел. Но мы должны понимать, что это не всегда очевидно, иногда это просто подсознательно.

Конечно, это очень болезненный и тяжелый вопрос, но мы касаемся и его. У нас на излечении была мама, ребенку которой был поставлен диагноз – ДЦП. Так вот во время глубокой психологической проработки ей вспомнилось, как она мечтала забеременеть, чтобы больше никогда не выходить на работу, лежать и вообще ничего не делать, чтобы наступило долгожданное состояние покоя. А ведь это было подсознательно, на очень глубоком уровне. Более того, мама потом мечтала об этом уже будучи беременной…

И вот на УЗИ ей сказали, что ребенок не двигается, что он замер. Правда, потом он вдруг задвигался, видимо, благодаря в том числе и выработке гормонов, которая были следствием таких ее мыслей. То есть само тело очень реагирует на наши мысли, особенно, если это мысли повторные, если это становится мысленной стратегией и т.д. Но ребенок родился с ДЦП.

Так что во время работы с мамами нам очень важно исключить вышеуказанный фактор, иначе что бы ни делали реабилитологи, специалисты в своих сферах, результат будет неполным, потому что присутствует внутренне удержание того симптома, который уже есть в ребенке. Кстати, такие факторы, в принципе, общие у всех мам, но, помимо всего этого, за каждой мамой «особенного» ребенка стоит еще и некая личная история. Например, внутренняя боль, накопленная ею в течение жизни, скажем, во время беременности бывали тяжелые ситуации с супругом, отцом ребенка, и т.п.».

Ольга ВЯТКИНА, врач-терапевт Центра интегративной медицины «Сеть клиник Раевского»:

«В филиале нашей клиники в Алма-Ате находится на излечении девочка шести лет, которой поставлен диагноз - глиома ствола головного мозга. Болезнь девочки психосоматически была обусловлена (вторичная выгода) отъездом мамы в Италию, «убежавшей» от деспотичной матери и оставившей дочь на отца и его новую семью. Через некоторое время у девочки возникло образование в стволе мозга, которое нарушило функции глотания и послужило причиной ряда других расстройств, в том числе из-за пареза конечностей были нарушены функции ходьбы.

В результате работы психотерапевтов выяснилось, что вторичной выгодой девочки является желание вернуть маму и ее любовь, потому что она считала себя брошенной главным человеком в жизни. Вернувшись, мама осознала, что именно она может помочь дочери, взяла на себя всю ответственность и стала дарить девочке любовь.

Помимо этого, начали налаживаться отношения и других членов семьи, которые стали прикладывать немало усилий для этого. В результате девочка перестала «держаться» за маму, поверила в намерение больше не покидать ее и действительно почувствовала искреннюю заботу. Маленькая пациентка стала двигаться, у нее появился аппетит, наладилась функция глотания, и ребенок снова научился улыбаться и радоваться жизни!»

Большое и хорошее дело

Центр интегративной медицины «Сеть клиник Раевского» и в дальнейшем на регулярной основе будет проводить подобные образовательно-практические семинары-интенсивы, на которых специалисты не только продемонстрируют методы самодиагностики психологического состояния матери, но и дадут рекомендации по укреплению отношений с ребенком, освобождению от страхов и детей, и самих родителей. Также будут проведены психотерапевтические практики по выявлению причин заболеваний у детей, специалисты расскажут о случаях из работы проекта.

Главное, что сами родители смогут увидеть, насколько быстро может измениться ребенок при эффективной проработке психологических блоков мамы и ее внутреннего состояния. Каждый сможет получить ответ на вопрос о болезни ребенка и способах своего участия в процессе лечения. Кстати, в 2020 году по этому методу был получен президентский грант.

Девиз этих мероприятий - «Изменить можно все!», а партнером благотворительного интенсива является Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ).

«Когда к нам обратились с просьбой предоставить помещение для проведения подобного семинара, - говорит руководитель Московско-смоленского регионального обособленного подразделения ДОРПРОФЖЕЛ на Московской железной дороге Игорь ДОМБРОВСКИЙ, - то наша первая реакция была вполне однозначной: хорошо, что сейчас есть люди, которые делают такое большое и хорошее дело! Эти люди, специалисты, которые организуют все это на бесплатной основе, конечно, большие молодцы. Мы уже рассматриваем возможность проведения подобных мероприятий на наших крупных узлах, например, в актовом зале станции Бекасово– Сортировочная, где имеется целый ряд крупных предприятий. Более того, мы можем дать информацию о проведении таких семинаров и в другие регионы».

Как рассказал организатор этого мероприятия Михаил Лисов, мы находим сторонников и единомышленников в разных организациях, к нам обратились из «Сети клиник Раевского», и мы помогли соединить эту замечательную компанию с РЖД.

«Я считаю важным процесс восстановления детей в том числе с помощью и такой новаторской методологии. Мы прокладываем мосты между такими организациями, деятельность которых, на первый взгляд, не имеет ничего общего друг с другом, однако эффект от таких контактов - налицо», - объяснил Михаил Лисов.

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Фото: Александр Саргин и Сеть клиник Раевского

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