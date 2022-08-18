Турция - мировая зерновая держава

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18 августа 2022, 11:45 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Vincent Mundy/Reuters

С открытием безопасного коридора по вывозу зерна из украинских портов, все чаще зерновозы держат курс не в далекие африканские страны, а в ближайшие турецкие города. Турция превращается в ближневосточный зерновой хаб, который не только сможет держать за продовольственное горло всю Африку, но и отлично зарабатывать на этом.



Именно Анкара агрессивно лоббировала сделку по открытию безопасного коридора для собственной выгоды. А Москва и Киев активно ей подыгрывали. Ну с Киевом все ясно, ему бы лишь бы что-нибудь куда-нибудь сейчас продать. С Москвой ясности меньше: зачем мы гоним зерно миллионами тонн на экспорт, когда наши мукомольные мощности загружены примерно наполовину?



Сегодня именно Турция скупает большую часть российского зерна, в частности, пшеницы. Из более чем 35 млн. экспортных тонн пшеницы Турция скупила более 4 млн. тонн, вдвое обогнав Египет. И в четыре раза государства голодающей Западной Африки. Зачем Турции наши туристы понятно, а вот зачем ей наше зерно, когда она сама выращивает порядка 20 млн. тонн?



А она производит из него муку, за несколько лет став крупнейшим мучным экспортером в мире! Ее 550 мукомольных заводов различной производительности (против 300 российских!) работают фактически круглосуточно, пытаясь закрыть мировой и внутренний спрос. Загруженность крупнейших составляет ошеломляющие 80 процентов! Мало, мало зерна - давай ещё.



Турецкое правительство мукомолов любит и предоставляет им множество различных экономических преференций. Ещё бы - они приносят казне миллиарды долларов. Ведь тонна зерна в последние годы стоила в среднем 300 долларов, а тонна пшеничной муки в районе 700. Больше чем в два раза. И закономерность эта соблюдается свято - растет в цене пшеница, растет и мука из нее.



Вывод простой и для нас неутешительный: мы вновь гоним на экспорт "пшеничную нефть" вместо золота. И, как ни странно, но гордимся этим. И в результате, имея первое место по экспорту зерна, пшеницы, мы даже не входим в первую "десятку" по экспорту муки, имея всего несколько процентов мирового рынка. И зарабатываем в два раза меньше, чем могли бы. Хороший повод для гордости...



На днях премьер Мишустин был в Забайкалье. «У нас открывается первый в мире сухопутный зерновой терминал полного цикла», — с гордостью сообщил премьеру губернатор. Теперь вместо 1,8–1,9 млн тонн пшеницы Китай сможет закупать (если захочет, конечно) аж 8 млн тонн. «Проект повышает нашу продовольственную безопасность, дает возможность помочь дружественным странам и увеличить экспорт», — похвалил Мишустин.



Ни премьер, ни местный губернатор даже не вспомнили о том, что Поднебесная один крупнейших импортеров муки. От Забайкалья недалеко и вечно голодный Афганистан с его импортом муки на сумму почти шестьсот миллионов долларов, да и Ирак с 455 миллионами тех же самых долларов вполне себе доступен...



Мы, конечно, великая зерновая держава, великая нефтяная и газовая, но почему-то не великая мучная или нефтехимическая. А так бы хотелось...

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