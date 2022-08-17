Садизм Европы и США в отношении России доказал, что конспирологии теперь не существует

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17 августа 2022, 08:48 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Если бы у Европы и США был бы в руках ключ​ от жизнеобеспечения и оснований выживания россиян, то они уже давно бы им воспользовались и поставили бы​ россиян и Россию на грань выживания. И сделали бы это как агрессивные садомазохисты. Такой вывод можно сделать на основании того, с каким садизмом они вводили санкции.​

Россия при этом могла бы реально парализовать Европу и поставить вопрос её выживания, но этого не сделала. Об этом Европа должна помнить, так же как и то, что Европа и мир должны помнить, как благодаря России и Советскому государству были спасены от гитлеровского фашизма. Второй фронт был введён США хитро после наблюдений перелома во Второй мировой войне. Почему наша страна вновь жертвует собою в целях победы над очередным походом мировой экспансии. Теперь этой экспансией занимаются США, а не гитлеровская Германия. Только теперь это замаскировано под гремучую смесь глобальных экспансионистских экономических проектов, работающих, в конце концов, в один американский карман, в синтезе с военно-политическим влиянием и запугиванием стран мира с помощью НАТО и иных инструментов влияния.​

Обратите внимание на то, как коварно занимаются информационной войной в мире США, то есть, Гегемон.​

Обратите внимание на то, как ими была создана дезинформационная концепция​ конспирологии, позволяющая​ бредово говорить, что у США якобы не было никаких планов и заговоров против СССР и России. Хотя всё эти заговоры были описаны Бжезинским и Киссинджером в своих работах. Как быстро, благодаря бандитским санкциям развалились конструкции​ США, которые показали, что заговор был и были уготованы различные методы ограничения и экспансии, направленные против России. Как быстро Гегемон сориентировал нашу соседку, политико-экономическую страну-проститутку - Украину.​

Теперь термин "конспирология" не популярен и реже используется, так как он потерял всяческий смысл на фоне реального внедрения планов США.​

А то бывало, стоит заговорить на этот счёт о США с европейцами, как они тут же начинали парировать термином"конспирология".​

США, как лидер и источник реальных заговоров, которыми наполнена мировая политология, сами же являются противниками теории заговора, как некоего мирового кляпа, с помощью которого этот Гегемон желает уткнуть рот всем тем, кто желает расследовать и обнаруживать в нем заговоры.

Заговоры есть на разных уровнях как, факт и об этом могут подтвердить представители следственных органов, которые реально раскрывают эти заговоры. При этом любой следователь подтвердит и то, как трудно бывает противостоять адвокатам дьяволов, которые занимаются защитой заговорщиков, с помощью клеяния следователям вины в конспирологии и надуманности обвинений. Много времени уходит на то, чтобы следователю не приклеили ярлык заблуждающейся жертвы теории заговора, то есть конспиролога.

Невроз навязчивого состояния, устремления, мечты, выдача желаемого за действительное, стремление к обобщению, проекция нашего сознания, вызванная потребностями — вот лишь немногий список психологических оснований, приводящих к возникновению теории заговора или конспирологии.

Но ко всему этому списку не хватает одного главного компонента, это хронической и вечной недоразвитости человека в знаниях о реальности. Именно последний фактор будет всегда причиной, благодаря которой в любых рассуждениях человека всегда будет малая и большая доля конспирологии.

Любое стремление философа к обобщению или созданию онтологии, всегда связана с глубинной конспирологией. Субъективный компонент любого автора, особенно в гуманитарной сфере, трудно убрать. Философы как художники глубоких смыслов всегда имеют малую или большую долю конспирологии. Глубокий логик, всегда понимает что его логика ограничена и имеет условности. Не с проста существует так называемая теория воображаемой логики. Не говоря уже о том, что аристотелевская классическая логика уже давно утратила свою актуальность в эпоху постмодернизма.​

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