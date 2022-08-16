Окажутся ли под прицелом ракетных ударов украинские фабрики по видеопроизводству фейков и дезинформаций?

Не вызывает сомнения необходимость нанесения ракетных ударов по различным украинским военным объектам, центрам военного управления Украины (аэродромам и др.), военным складам и т.п. Это профилактические военные действия.
При этом существует проблема о нанесении ракетных ударов по фабрикам, производящим потоки фейковых видеоинформаций. Хотя не вызывает сомнения, что обуздание информационной и психологической войны не менее актуальная задача!
По-видимому, всё идёт к тому, что целями ракетных ударов рано или поздно окажутся фабрики индустрии информационной войны. Это целая видеоиндустрия, которая локализуется в определённых зданиях и учреждениях.
При этом необходимо помнить, что немалая часть работников этой фейковой и дезинформационной видеоиндустрии могут выполнять задания, локализуясь на своих домашних компьютерах.
Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции