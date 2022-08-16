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Окажутся ли под прицелом ракетных ударов украинские фабрики по видеопроизводству фейков и дезинформаций?

, 21:02 , доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Окажутся ли под прицелом ракетных ударов украинские фабрики по видеопроизводству фейков и дезинформаций?
Фото: Wokandapix/Pixabay

Не вызывает сомнения необходимость нанесения ракетных ударов по различным украинским военным объектам, центрам военного управления Украины (аэродромам и др.), военным складам и т.п.  Это профилактические военные действия.

При этом существует проблема о нанесении ракетных ударов по фабрикам, производящим потоки фейковых видеоинформаций. Хотя не вызывает сомнения, что обуздание информационной  и психологической войны не менее актуальная задача!

По-видимому, всё идёт к тому, что целями ракетных ударов рано или поздно окажутся фабрики индустрии информационной войны. Это целая видеоиндустрия, которая локализуется в определённых зданиях и учреждениях.

При этом необходимо помнить, что немалая часть работников этой фейковой и дезинформационной видеоиндустрии могут выполнять задания, локализуясь на своих домашних компьютерах.  

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

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