Парадоксы резервной валюты

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 августа 2022, 11:43 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Необходимо глубоко на философско-экономическом уровне проработать феномен так называемой резервной валюты. Сейчас это доллар. Китайцы не желают из юаня делать резервную валюту, так как могут потерять контроль за курсом юаня. По сути, резервная, валюта, вовсе и не резервная. Это условность.​

Хочешь делай из своей валюты резервную, и называй её резервной, но это не значит, что она будет стабильная. В основании резервности должна лежать стабильность. Иначе резерв может стлеть!​

А США с удовольствием держат роль доллара как резервную валюту и умудряются держать курс доллара. Юань конечно стабильнее, но эта стабильность достигается иным способом. США​ же резервность валюты сохраняют, благодаря избыточному печатанию и глобализации. По сути, своей доллар держится на низкой вероятности падения, в силу того, что составляющие глобальной финансовой системы не могут синхронно договориться и отказаться от доллара. И конечно, в доллар заставляет верить военно-политическое влияние Гегемона на различные страны мира.​

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции