Об адаптации россиян к многолетней долгосрочности СВО на Украине

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15 августа 2022, 22:09 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Вероятнее всего, адаптация к пониманию многолетней долгосрочности этой войны начнёт россиянами осознаваться осенью. Провёл на этот счёт психологический​ экспресс-опрос.

Сделал следующие выводы:​

1. Пока россияне ждут, что скоро всё закончится, что всё чем-то ограничится. Это, по-видимому, обывательская психологическая защита, проявлявшаяся среди населения всегда в истории всех войн.​

2. Долгосрочность происходящего связана с тем, что Россия не просто разбирается с проституированной своей соседкой Украиной, отдавшейся​ в объятия Гегемону, занимающемуся традиционно мировой экспансией.​

3. Россией, по-видимому, сделана ставка на изменение миропорядка, благодаря которому будет мир, в котором будет Россия. Мир, в котором не будет России, нам не нужен. Об этом чётко было сказано Президентом РФ ещё в самом начале СВО.​

4. С другой стороны, до сих пор нет позитивной определённости в связи с тем, что принесут реализованные цели, которые будут достигнуты Россией.​

Именно с этими вышеприведенными​ пунктами будет связана долгосрочность. По-видимому, этот процесс будет главным смысловым наполнением для России. Насколько этот процесс станет ценностью для​ России покажет только время. Насколько всё происходящее станет духовной ценностью россиян и всего мира, также покажет только время. Но то, что Гегемон стал источником и генератором мирового Зла, бездуховности, работы необузданной и экспансионистской Машины Желаний, это факт! Тем более, об этом написано множеством​ прогрессивных философов-постмодернистов и писателей-гуманистов.​

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