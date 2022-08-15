Политика России остаётся прежней

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15 августа 2022, 18:34 Ваагн Карапетян - внештатный корреспондент «Аргументы Недели»

Фото: Reuters; экс-президент Армении Роберт Кочарян

В июле 2018 года Ереванский суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Ему инкриминировали, ссылаясь на народное волнение, произошедшее десять лет тому назад, попытку насильственного свержения конституционного строя Армении. Далее последовало освобождение, в первую очередь, из-за отсутствия состава преступления, затем последовал новый арест и новое освобождение. И наконец 25 июня 2019 экс-президент вновь арестован. Сразу замечу, планировал бы Кочарян узурпировать власть, не добрался бы сегодня Никол Пашинян, используя уличные беспорядки, а подчас и провоцируя их, до главного кресла руководителя страны.



Но это к слову, а теперь о причине ради которой я взялся за перо. 31 августа, свой день рождения Роберт Седракович Кочарян провел на тюремных нарах, естественно, пребывая в невесёлом настроении. Но, неожиданно открылась дверь камеры и дежурный пригласил его к телефону. Не понимая, что это значит, Кочарян с любопытством прислонил трубку к уху и услышал голос из Москвы, голос Президента России Владимира Путина. Нужно отметить, что Владимир Владимирович никогда не забывает даты рождения своих друзей и этот случай не стал исключением. Он тепло поздравил с днём рождения экс-президента Армении Кочаряна. В первую очередь, с намерением поддержать его, чтобы тот не падал духом.



Согласитесь, не каждый вспоминает бывших, ушедших на пенсию, в отставку, тем более оказавшихся за решёткой политиков, общественных деятелей. Кто сегодня помнит, некогда грозного лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева или экс-президента Молдавии Николая Тимофти?



Но я бы не назвал звонок Владимира Владимировича Роберту Кочаряну частной инициативой. Этим звонком Владимир Владимирович выразил прежде всего позицию своей страны, направленную на дальнейшее укрепление взаимотоварищеских связей между двумя странами.



А вспомнил я этот случай потому как, уже в наши дни, когда случился пожар в ереванском торговом центре первым выразил своё соболезнование по случаю гибели людей именно Владимир Путин. Затем последовали до десятка соболезнований от других высших руководителей России.



В самую пору бы задуматься амбициозной армянской власти, потерявшей почву под ногами, и трезво оценить место Республики Армения среди многочисленного семейства народов населяющих нашу планету, дать реальную оценку экономическим возможностям страны и исходя из этого строить не воздушные замки и САМОЕ ГЛАВНОЕ не разбрасываться друзьями, проверенными многовековой дружбой.

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