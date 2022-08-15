Банкротство Украины в радость США

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 августа 2022, 10:57 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Согласно анализу государственного бюджета и затратам, Украина - банкрот. А США - это в радость. Это результат реализации схемы. По ней уже много десятилетий Гегемон занимается своей экспансионистской политикой в мире. Именно в ликвидации этой схемы - суть нового грядущего мироустройства!​

Но почему именно Россия опять должна жертвовать собою, как во времена Гитлера, который был опасностью для всего мира?​

Всё это проблема мировых​ аддикций (политико-экономической зависимости), заданных Гегемоном, обоснованной мною в 2015 году в монографии "Основы постмодернистской психологии" (2015).​

Криминальные соседи всегда беспокоят жильцов. А Украина наш сосед.​

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