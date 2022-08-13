Продвижение к границам России - ​ не ошибка, а сущность экспансионистской политики США.

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13 августа 2022, 08:51 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

США совершили ошибку, когда попытались продвинуть НАТО к​ границам России. Такое мнение высказал сооснователь Pink Floyd​ Роджер Уотерс.

«Я​ не​ буду здесь занимать ту​ или иную сторону, хотя я​ изучил вопрос и​ считаю, что со​ стороны американцев было огромной ошибкой пытаться продвигать НАТО к​ самой границе России»,​ — сказал он.

Вот мои размышления на этот счёт.

1.Это не ошибка, а проявление экспансионистской сущности США. Сущность не корректируется. Сущность исчезает тогда, когда исчезает субъект, содержащий в себе эту сущность

2. Сущность США не изменялась и ярко проявилась в толерантности к некоторым фашистским лидерам, которые скрывались в США. Существует большая пропасть между отношением СССР к немецкому фашизму и отношением к этому злу со стороны США. США не желало победы социалистического лагеря и надеялось, что Гитлер похоронит советский социализм. США наблюдали за этими похоронами, но тогда, когда произошёл наш победный перелом, американцы стали помогать СССР, чтобы в последствии вступить​ в процесс раздела Европы и Мира, чтобы не дать воли для СССР. И все-таки социалистический лагерь расширился. Образовался СЭВ. Это было достижением. Вот тогда и началась борьба США с Россией. Образовалось НАТО. И по сей день это продолжается. Мы уступили США. СЭВ исчез.

Это и есть сущность США.​ США не приемлет никаких коррекций в адрес своей мировой политики. Это уже не близоруко-наивная наполеоновская или гитлеровская экспансия, это глобально-дальновидная экономико-политическая экспансия США с помощью НАТО.​ Экспансионистская сущность фашистской Германии и США одинаковы. США эту сущность проявляет окультурено и замаскировано.​

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