Последствия​ рифмоплетства Салмана Рушди

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 августа 2022, 08:40 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

В​ Нью-Йорке неизвестный совершил нападение на​ британского писателя индийского происхождения, лауреата Букеровской премии,​ Салмана Рушди​ перед его лекцией на​ западе Нью-Йорка.

Мужчина ворвался на​ сцену и​ стал бить Рушди перед началом выступления. Злоумышленника схватили, сейчас его допрашивает полиция.

О​ состоянии Рушди пока ничего не​ известно.

Вот мои размышления на этот счёт.

Никогда не интересовался этими стишками. Столько шума от них, но никто их почему-то не читает.

И вообще, стихи меня по жизни редко очаровывают. Ценю стихи, которые стали успехом песни, при условии, что мелодия песни сама по себе не имела бы успеха.

Есть стихи, содержащие глубокую прозу, которую не стоило убивать рифмой... Часто рифма может быть убийцей глубины. Часто музыкальная гармония может быть убийцей Глубины Хаоса и Больной Прозы Жизни... А гениальность — это всегда умение выражать эту Глубину.

Когда поэт делает потуги в разрушении​ духовных​ оснований людей, это всегда проблема!

Не имею информации о том, как в целом, мусульмане мира оценивают Рушди. Вероятнее всего жалеют его. Те из них, которые желают ему смерти и охотятся за ним, тоже проблема!

Духовный и верующий человек, желающий убить, может ли считаться духовным и верующим?

Могут ли считаться духовными и верующими людьми те, кто со злорадством ждёт жертвы и уничтожения человека? Вряд ли.​

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