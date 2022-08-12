Что нам несет ретроградный Юпитер с 28 июля по 24 ноября 2022 года: продолжение

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 августа 2022, 19:16 Екатерина Максимова,

В прошлый раз мы обсудили, какие повороты судьбы принесет нам самая большая планета солнечной системы и разобрали первые 6 знаков Зодиака, сегодня завершим это путешествие и поговорим, какова еще функция Юпитера.

Юпитер считается самой счастливой планетой и олицетворяет фортуну. От того, где эта планета находится в гороскопе, в каком знаке, можно всегда извлечь информацию, откуда же эта удача может прийти или как ее можно найти! Но у астрологии есть свое собственное убеждение по поводу фарта. Ведь согласно этому древнему знанию, мы живем вовсе не одну жизнь, а несколько! И если что-то к нам приходит без особого труда: талант, счастливые отношения или деньги, мы просто это наработали в прошлом. Иначе говоря: «Удача – это количество повторений!»

Но сейчас вернемся к ретроградному Юпитеру. В этот период это звездное тело призывает нас вспомнить, где и как нам поймать удачу. Иначе говоря, в чем мы уже имеем позитивный опыт, чтобы достичь еще больших высот! И вот это понимание и может прийти на данном этапе. Но сейчас конкретно про каждый знак.

Весы смогут качественно улучшить тему деловых отношений и брака. Здесь предоставляется возможность трансформировать прошлый опыт и перевести свой тандем на новый уровень. Могут снова постучаться иностранные партнеры с целью возобновить заброшенное сотрудничество. До 9 сентября хорошее время, чтобы совершить бракосочетание. Весы, которые занимаются театром, концертной деятельностью, проведением тренингов могут вернуться к незавершенным проектам.

Скорпионам предоставляется возможность поправить здоровье, застарелые болячки способны напомнить о себе. Особенно могут обостриться болезни головы, мозга, кровеносной и лимфатической системы. Юпитер символизирует горячую и влажную стихию, поэтому лечение водой и на воде, может быть для этого знака очень полезным. Да и просто поездка к морю способна вас качественно оздоровить. Еще представители этого загадочного знака могут захотеть завести домашнего питомца, который тоже способен благотворно влиять на восстановление жизненных сил. Один важный нюанс: рекомендую заводить животных только тем, у кого они уже были, ведь Юпитер ретрограден, а это всегда возврат, а не начало!

Стрельцов ждет оживление на любовном фронте и творческий подъем. Потянет снова к заброшенному хобби, и вот сейчас благополучный момент, чтобы к нему вернуться или превратить его в профессиональное занятие. Очень вероятен возврат прошлых влюбленностей, возникает желание снова испытать угасшие чувства; ушедшие возлюбленные снова выходят на связь. Для женщин этого знака хорошие предпосылки для наступления беременности в означенный временной коридор.

Козерогов, находящихся далеко от дома, может с новой силой потянуть на Родину. Переезд туда, где вы уже жили, будет благоприятным. Это может быть город, страна или даже квартира. Кстати, тема недвижимости и возврата к прежним сделкам купли-продажи для вас в этот период очень актуальна! Реконструировать жилище, завершать ремонт рекомендуется, а вот начинать строительство, планировать переезд в новые места, звезды не советуют.

Водолеи захотят вернуться к незавершенному обучению. Сейчас наступает отличный момент, чтобы, наконец, повысить квалификацию, трансформировав накопленное знание. А вот начинать новый курс или переходить в новую школу или институт ретроградный Юпитер не советует, а рекомендует вернуться в прежнее учебное заведение. Еще в жизнь этого воздушного знака врываются прежние контакты, могут возобновиться или улучшиться отношения с братьями и сестрами.

Рыбам может улыбнуться финансовая удача. Очень возможно возвращение долгов, возникновение новых, более выгодных условий по ипотеке. Могут возобновиться финансовые сделки с иностранными партнерами. Ждите улучшения благосостояния в этот период, ведь Юпитер покровительствует большим суммам денег. А когда эта планета окажется в вашем знаке с 28 октября до 20 декабря ловите удачу во всех сферах жизни, правда это не значит, что надо бездействовать, как раз наоборот!

24 августа к ретроградным планетам прибавится бунтарь и революционер Уран и снова будет делать петлю в знаке Тельца. Чего ждать от этой планеты и поговорим в следующий раз.

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