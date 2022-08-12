Украина повреждает как будто сама построила

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12 августа 2022, 09:46 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Запорожская АЭС

В результате обстрела Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны украинских военных повреждено оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев. При этом он отметил, что важная инфраструктура на объекте не задета.



«11 августа подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ со стороны населенного пункта Никополь из 152-мм орудий совершен обстрел Запорожской атомной электростанции. В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов», — сообщил он (цитата по «Интерфаксу»).



Украинцы повреждают, как будто сами построили. Всё это плоды СССР! Донбасс тоже построен советскими людьми. В татарской культуре есть даже песни о Донбассе и татарах, которые принимали участие в строительствах на Донбассе.



Болезненный процесс бывших регионов СССР медленно идёт. Эти приступы в истории, начиная с Беловежского соглашения, будут вспоминать с болью. Что наделали с СССР. По статистике, большинство жителей бывшего СССР переживают за развал СССР. Всё, что сейчас происходит, это отстроченный в 1991 году приступ. Всем этим воспользовался Запад и США.

Ельцин от безысходности и алкоголизации плюнул на всё и отчитывался перед США. Горбачёв должен выразить свою исповедь и вину. То, что Горбачёв выражал, это ещё не та вина.

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