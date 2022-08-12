Распад Ирака никому не выгоден

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12 августа 2022, 09:20 Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Сами иракцы, многие иностранные политики и эксперты все чаще говорят об Иракской Республике как о несостоявшемся государстве. Тому есть серьезные причины и основания.

Слепленное британской администрацией в 20-х годах прошлого столетия во многом искусственно на базе трех бывших провинций Османской империи иракское государство, переживает очередной затянувшийся на многие месяцы правительственный кризис. В силу партийных, этнических и конфессиональных противоречий среди местной элиты парламент страны не может избрать президента и сформировать новое правительство. Сторонники победившего на прошлогодних парламентских выборах шиитского блока «Ас-Сайрун» во главе с авторитетным шиитским лидером Муктадой ас-Садром не смогли создать в парламенте необходимую для принятия решений коалицию. Поддержавших Садра голосов блока арабов-суннитов и Демократической партии Курдистана оказалось недостаточно, чтобы преодолевать вето проиранских шиитских партий, объединившихся в блок «Координационная структура» (КС).



Муктада ас-Садр вынужден был потребовать проведения новых парламентских выборов и вывел своих сторонников на массовые акции протеста. Вот уже несколько раз протестующие врывались в здание парламента страны, проводили на прилегающей территории сидячие забастовки. Армия и полиция стараются избегать столкновений с митингующими, хотя уже имеются свыше сотни пострадавших с обеих сторон. Функционеры КС, в свою очередь, пытаются проводить ответные демонстрации, столицу и ряд других крупных иракских городов лихорадит уже несколько месяцев.



Поскольку правительственные кризисы в Ираке повторяются с периодичностью каждые четыре года и приобретают все более затяжной по времени и ожесточенный по борьбе политический характер, все чаще звучат опасения о возможном распаде Ирака на анклавы, которые якобы могут стать новыми государствами или объединиться в конфедерацию. Современная история знает примеры подобных государственных катаклизмов (Югославия, Чехословакия, СССР). И, если Чехословакия относительно мирно распалась на Чехию и Словакию, то другие государства до сих пор «пожинают плоды» тех трагических событий, когда начался передел границ и людских трагедий.



При всем драматизме сегодняшней ситуации в Ираке, когда страна раздирается не только внутренними противоречиями, но и испытывает все возрастающее вмешательство со стороны внешних сил (Иран, Турция, США, арабские государства), распад ее на части был бы далеко не лучшим выходом из кризиса и вряд ли улучшил бы положение большинства населения.



Дело в том, что за годы постосманской истории страна претерпела значительные изменения в плане компактного проживания этнических и религиозных общин. Массовые депортации и переселения народов во времена правления Саддама Хусейна привели к тому, что однородных по своему составу районов страны осталось не так много.



Взять тот же Иракский Курдистан, в котором помимо курдов проживают арабы, туркоманы, курды-езиды, ассирийцы, армяне, другие. А сколько курдов проживает на так называемых «спорных территориях» (Мосул, Синджар, Киркук, Диала и т.д.)? Свыше миллиона курдов-фейли проживают в Багдаде, центральных, восточных и южных районах страны.



Примерно такая же ситуация и с арабами-суннитами, арабами-шиитами, туркоманами, которые имеют общины в Багдаде и по всей стране. Условно можно говорить о возможном распаде страны на три-четыре квазигосударства (шиитостан, суннитостан, курдистан, туркменистан), но тогда сотни тысяч, если не миллионы иракцев, окажутся на положении национальных и конфессиональных меньшинств в новых государствах. К тому же, не надо забывать про сохраняющуюся разобщенность и неоднородность политических сил вышеупомянутых четырех наиболее крупных общин Ирака.



Нынешний правительственный кризис вызван расколом внутри арабов-шиитов, которые ведут непримиримую борьбу за власть в стране. Ас-Садр пытается при этом уменьшить зависимость Багдада от Тегерана и освободиться от вмешательства иранских аятолл во внутренние дела Ирака. Если предположить, что на карте появится Шиитостан, то сразу возникнет вопрос, это будет одно государство или два Шиитостана?



Не все просто и в Иракском Курдистане. Сегодня в парламенте ДПК (барзанисты) поддерживают Ас-Садра, а ПСК (талабанисты) – его политических противников в лице проиранского КС. Соответственно, у каждой из курдских партий свой кандидат в президенты Ирака. По-разному смотрят лидеры ДПК и ПСК и на деятельность на своей территории турецкой РПК, которая во многом дестабилизирует положение на севере Ирака. Если ДПК пытается бороться с этим бандформированием, то ПСК заигрывает с апочистами, как и с иранскими спецслужбами.



Таким образом, распад Ирака на воображаемые три-четыре анклава (квазигосударства) вряд ли решит проблемы безопасности в стране и регионе, а, скорее всего, будет сопровождаться новыми вооруженными конфликтами за территории, углеводороды, водные ресурсы и т.п. Следует также ожидать активного военного вмешательства в дела Ирака со стороны соседних государств (Иран, Турция, Сирия, монархии Персидского залива). В таком случае вариант превращения Ирака в плацдарм нового вооруженного противостояния региональных держав на долгие годы по примеру Сирии вполне вероятен. Проиграют при этом больше всего граждане самого Ирака независимо от этнической или конфессиональной принадлежности.

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