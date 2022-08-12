Что курят эти добрые люди?

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 августа 2022, 09:24 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Автор этих строк в свободное время делает дорогую мебель из ценных пород дерева. Все законно: ИП, налоги, отчисления в соцфонды и прочее. Кроме дополнительного дохода немаловажно и общение с народом, клиентами, электоратом так сказать.



Давеча позвонила девушка и попросила сделать ей два больших комода и столик-консоль под синтезатор. Все непременно из массива дуба, в цвет стен. Подсчитал стоимость только одного материала. Озвучил. На том конце ватцапа пауза: "Сколько? Сколько?" Девушка оказывается рассчитывала на сумму в десять раз меньшую. Она почему-то считала, что массив дуба должен стоить как жалкое ЛДСП. Это стало чертой времени: подлинник хотят купить по цене подделки.



На днях с чувством глубокого удовлетворения узнал о новой инициативе патриотов из Госдумы: создании «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» (ГРАД). Только что созданный ГРАД потребовал расстрелять некоторых деятелей культуры за их позицию "по сами знаете чему". Расстрелять, конечно, не до смерти, культурно и понарошку тухлыми помидорами. Но самое главное не в помидорах, главное лишить всех не патриотов бюджетного финансирования. И передать его, финансирование, настоящим патриотам из ГРАДа. Определять градус патриотизма в культурной среде должны, естественно, только подлинные любители отчизны.



Если у вас вдруг возникли ассоциации с почившей в исторической бозе "Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности" под руководством большого друга нашей страны товарища Джозефа Маккарти, то это не белочка зашла к вам. Один из градовцев призвал: "Нам нужен наш российский маккартизм". И это правильно: у врага надо брать все лучшее.



Знакомый программист, рассматривая открытые коды Линукса, любил произносить фразу: "Что курили эти люди, когда "это" писали?" Имея в виду, конечно, не банальный табак.



Вообще подменять суть правильными словами наша национальная забава. Особенно ее любят чиновники или, как говорит кандидат на пост Президента РАН академик Красников, "универсальные менеджеры" (УМ). На днях в одном министерстве состоялось совещание "УМ" и ученых. На нем шла речь об исследовании Арктики. Тема приоритетная, в новой Морской доктрине записанная.



Ученые с документами в руках сказали: "Вы до сих пор не выдали нам деньги на запланированную вами же работу. Через месяц встанет лед. Арктический сезон на текущий год сорван. Как это сочетается со словами президента страны?" "Универсалы" со своими бумагами в руках им ответили: "Раз президент сказал, что это приоритет, то извольте доценты с кандидатами делать не благодаря, а вопреки обстоятельствам, а деньги мы вам перечислим в конце ноября. За месяц все успеете, а мы отчитаемся".



Отчетность, то есть подделка, подменила подлинник. С начала весны у многих хронических больных, а их, говорят, процентов под восемьдесят от всего взрослого населения страны, паника. Периодически из продажи пропадают импортные лекарства. Диабет, ВИЧ, гепатиты, Паркинсон и т.д. и т.п. почему-то лет так тридцать лечатся сплошным импортом. Больные начали писать открытые письма, собирать подписи, мол куда смотрите граждане-начальники, мрём мы потихоньку.



В ответ Минздрав с Минпромторгом, ответственные за это, бодро отчитываются: "О проблеме знаем! На контроле! Разрабатываем концепцию, что к 2030 году станем лекарственной суверенной державой. Даже экспортировать начнем!"



Не верите? Зря! Источники "АН", знакомые с концепцией, говорят, что там черным по белому отлито в граните: произведенные в стране препараты будут занимать долю 85% в упаковках (ныне иностранцы держат 55 процентов из 2,3 триллионов рынка, а в упаковках 33 процента из 6,5 млрд упаковок) и экспортировать не менее 50 собственных оригинальных лекарств. Впрочем, при одном но: дайте нам не менее 200 млрд. рублей.



Деньги надо сказать скромные. Крупная западная фармкомпания тратит в год десятки миллиардов долларов на разработку новых препаратов. Предположим, что вопреки наши смогут сделать концепцию былью и за 200 млрд. рублей. Тогда только вопрос: "Сколько человек помрёт до 2030 года? И куда вы смотрели раньше?" Хотя ответ известен заранее: "По отчетам у нас все в порядке!"



Иешуа Га-Ноцри называл всех людей добрыми. И Марка Крысобоя, и Понтия Пилата. Вообще всех: "Злых людей нет на свете". Вот только что курят некоторые "добрые люди" лично для меня загадка...

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