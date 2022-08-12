Неплательщики по кредитам и по ​ЖКХ живут за счёт добросовестных граждан​

Взыскать все долги граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства России уже невозможно. Такое мнение озвучил замглавы минстроя Алексей Ересько.
По его словам, размер задолженности в отрасли достиг уже 1,4 триллиона рублей. «Цифра очень большая. Но, на мой взгляд, опираться на нее не стоит, она не отражает реальную картину. Там большая часть долгов, накопившихся за долгие годы по предприятиям, многие из которых уже не существуют, по объектам недвижимости, которых уже нет. Это долги как жителей перед ресурсоснабжающими организациями, так и предприятий. В полном объеме взыскать их уже невозможно», — сказал Ересько.
При этом чиновник не уточнил, какую долю в этой сумме составляют невозвратные долги и что с ними планируется делать.
Вот мои размышления на этот счёт.
В России уже сформировался значительный авантюрный социальный слой, пользующийся ответственным социальным слоем. По сути своей, ответственные вкладчики и налогоплательщики проплачивают долги безответственных заёмщиков и представителей авантюрного и безответственного долгового рабства.
Есть представители долгового рабства, которые испытывают стресс, а есть те, которые его не испытывают, ожидая, что им всё «скостят» и простят. Кстати, по статистике процент наказаний за непроплаты долгов весьма низкий. Получается, что одна часть ответственных россиян оплачивает нужды другой части безответственных россиян.
Даже в каждом доме есть жители, проживание которых проплачивают, в конце концов, соседи. Хотя, порой, у таких паразитов есть средства. Установка пользоваться не своими финансовыми средствами в России усилилась!
Поэтому вышеприведённая информация только обрадует авантюрную часть российских представителей долгового рабства.
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