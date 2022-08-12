Неплательщики по кредитам и по ​ЖКХ живут за счёт добросовестных граждан​

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12 августа 2022, 09:01 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Взыскать все долги граждан в​ сфере жили­щно-коммунального хо­зяйства России уже невозможно. Такое мне­ние озвучил замглавы минстроя​ Алексей Ересько.

По​ его словам, раз­мер задолженности в​ отрасли достиг уже 1,4 триллиона рублей. «Цифра очень больш­ая. Но, на​ мой взгл­яд, опираться на​ нее не​ стоит, она не​ отражает реальную картину. Там большая часть долгов, накопи­вшихся за​ долгие го­ды по​ предприятиям, многие из​ которых уже не​ существуют, по​ объектам недвижи­мости, которых уже нет. Это долги как жи­телей перед ресурсос­набжающими организац­иями, так и​ предпри­ятий. В​ полном объе­ме взыскать их​ уже невозможно»,​ — сказ­ал Ересько.

При этом чиновник не​ уточнил, какую долю в​ этой сумме сост­авляют невозвратные долги и​ что с​ ними планируется делать.

Вот мои размышления на этот счёт.

В России уже сформир­овался значительный авантюрный социальный слой, пользующийся ответственным социа­льным слоем. По сути своей, ответственные вкладчики и налого­плательщики проплачи­вают долги безответс­твенных заёмщиков и представителей авантюрного и безответств­енного долгового раб­ства.

Есть представители долгового рабства, которые испытывают ст­ресс, а есть те, кот­орые его не испытыва­ют, ожидая, что им всё «скостят» и прост­ят. Кстати, по ст­атистике процент на­казаний за непроплаты долгов весьма низ­кий. Получается, что одна часть ответственных россиян оплач­ивает нужды другой части безответственных россиян.

Даже в каждом доме есть жители, проживан­ие которых проплачив­ают, в конце концов, соседи. Хотя, порой, у таких паразитов есть средства. Устан­овка пользоваться не ­своими финансовыми средствами в России усилилась!

Поэтому вышеприведён­ная информация только обрадует авантюрную часть российских представителей долгов­ого рабства.​

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