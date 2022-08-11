Государственный нейтралитет трудно заиметь, но легко промотать

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 августа 2022, 19:30 Сергей Платонов,

Пример - Швейцария. С 1815 года до недавнего времени нейтралитет Швейцарии, построенный на принципах связей «между странами, а не между правительствами» и «сидеть тихо», можно сказать, был безупречным. Этому способствовало исключительно удачное сочетание внутренних кантональных и внешних факторов. А также основные постулаты кальвинистско-протестанской этики, рожденной в Швейцарии.

Правовой основой нейтралитета является пакет из 4 актов, главный среди которых Акт Венского конгресса от 20 марта 1815 года, разработанный и подписанный в числе других еврограндов Россией. Статус нейтральной страны выдержал испытания Первой и Второй мировых войн.

Однако, с конца 20 века, под давлением США Швейцария начала выдавать сведения о частных банковских вкладах американцев. А в 2002 и 2004 годах этот статус размылся еще больше серией соглашений с Европейским Союзом по вопросам предпринимательской деятельности нерезидентов.

Но самый роковой удар по собственному нейтралитету был нанесен в марте 2022 года, когда Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России в банковском секторе. Это тут же отразилось на отказе России от предложения Швейцарского МИДа представлять в России дипломатические интересы Украины.

И кто теперь в будущих испытаниях может гарантировать нейтралитет, тем более вооруженный, стране, которая так расточительно пренебрегла доверием международного сообщества?!

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