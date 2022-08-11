Россияне хотят поговорить - спрос на услуги психологов заметно возрос​

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 августа 2022, 09:12 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Сакральное российское "а поговорить?" после бутылочки "лимонада", раздавленной на троих, уходит в прошлое. Устаревают и такие родные посиделки-разговоры на кухне (в гараже, на даче еt cetera). Океанской волной в наши души вливается "ихнее", совершенно недушевное, но до мозга костей меркантильное: "Не хотите поговорить об этом?".

Рост популярности врачей психологов, психотерапевтов и столь любимых нами психиатров, говорят, напугал даже их самих. Какие тут шутки: в пандемию спрос на их услуги подскочил (по разным оценкам) от 60 до 80 процентов по сравнению с 2019 годом. Замер на этой отметке в 2021 году. И вырос ещё на 80-90 процентов в марте-апреле сего года. И растет, стервец, не обращая никакого внимания на призывы к стабильности.

При этом эксперты психосегмента рынка медицинских услуг отмечают, что в реальности рост может быть ещё больше. Причем в разы. Дело в том, что ныне не обязательно валяться на кожаной кушетке в кабинете врача. ЗУМ и Скайп пришли на помощь, как Чип и Дейл. Каждый валяется на своей кушетке и болтает о том о сём. Правда, все это напоминает популярный в 90-ые годы "Секс по телефону": шестидесятилетие бабушки, старательно вспоминая молодость, голосом изображали юных похотливых див. Кстати, тоже своего рода психотерапия.

На специализированных сайтах, на которых предлагают свои услуги специалисты и дилетанты с дипломами, просто бум регистраций частных психологов и психотерапевтов со всех регионов нашей необъятной и могучей державы. На 100 и даже 150 процентов. И каждый, вероятно, находит своего онлайнового клиента. Ценник зависит только от жадности виртуального консультанта: начинает с 1 500 рублей за час "поговорить" и улетает в космос.

Про личный прием говорить вообще неприлично. После ознакомления с "меню" в одной коммерческой клинике резко захотелось повеситься. Или в крайнем случае сбегать в ближайший винно-водочный. Настолько стало жалко плачущих богатых. Отвалить почти 200 тысяч своих денег, чтобы поговорить с костоправом души человеческой!

Как следствие, медвузы страны организованно, но без сговора поднимают плату за обучение. И это правильно: рынок требует специалистов, конкуренция растет и пусть победит богатейший. Деньги за обучение он отобьет в первые же годы работы, т.к. с нашей нарастающей стабильностью психотерапевтов потребуется все больше и больше.

Крупные компании их скупают пачками и все мало. Особенно популярны специалисты по мозгам в немногочисленных российских IT-корпорациях. Причем настолько популярны, что, например, суровым челябинским мужикам практически их не осталось. А о них так мечтает Иван Дулин!

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