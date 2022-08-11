В будущем от стран НАТО можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия. Такое мнение на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) озвучил замглавы делегации России Андрей Белоусов.
Он указал на окончательное закрепление за НАТО статуса ядерного военно-политического блока, «что напрямую прописано в итоговой декларации мадридского саммита альянса».
Тем более, у одной из стран, входящих в НАТО, уже есть двойной опыт использования ядерного оружия на территории Японии. Традиционные установки трудно вытравливаются, тем более тогда, когда международный субъект имеет манию величия и устремлён к мировой экспансии и нужному глобализму.
Мир осознаёт объективнее источники опасности для мира, идущие от США. В связи с санкциями, растёт число власть имущих и ответственных экспертов за рубежом, которые поддерживают Россию и объективно оценивают США, как источник опасности.
Международный имидж США в последние полгода основательно трансформировался и не в лучшую для этой страны сторону.
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