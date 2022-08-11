Международный имидж США ухудшается​

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11 августа 2022, 08:42 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

В​ будущем от​ стран НАТО можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия. Такое мнение на​ обзорной конференции Договора о​ нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) озвучил замглавы делегации России​ Андрей Белоусов.

Он​ указал на​ окончательное закрепление за​ НАТО статуса ядерного военно-политического блока, «что напрямую прописано в​ итоговой декларации мадридского саммита альянса».

Тем более, у одной из стран, входящих в НАТО, уже есть двойной опыт использования ядерного оружия на территории Японии. Традиционные установки трудно вытравливаются, тем более тогда, когда международный субъект имеет манию величия и устремлён к мировой экспансии и нужному глобализму.

Мир осознаёт объективнее источники опасности для мира, идущие от США. В связи с санкциями, растёт число власть имущих и ответственных экспертов за рубежом, которые​ поддерживают Россию и объективно оценивают США, как источник опасности.

Международный имидж США в последние полгода основательно трансформировался и не в лучшую для этой страны сторону.​

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