Аргументы Недели → Мнение 13+

10 августа 2022, 21:33 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Швейцария готова представлять по​ просьбе Украины ее​ дипломатические интересы в​ России в​ случае согласия Москвы. Об​ этом сообщил официальный представитель швейцарского МИДа​ Пьер​ Ален Эльчингер.

«Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на​ себя мандат покровительствующей державы в​ России. Соответствующие переговоры завершены»,​ — приводит​ ТАСС​ слова официального представителя.

Вот как хитро Запад проектирует своё влияние на Россию и претензии на прошлые капиталы СССР.​ Сталин наверное в гробу переворачивается!

Причём тут Украина? Это в перспективе замаскированные и косвенные претензии на пользование капиталами СССР. И Запад с Гегемоном хотят в перспективе использовать​ Украину как ложку для поедания​ природных недр и энергии России. Этого Россия не допустит. Ставки сделаны. Нужен ли нам Мир где не будет России? Каждый отвечает на этот вопрос по-разному. Ключевое слово "Отечество" - вот что важно!​

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