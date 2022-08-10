Швейцария готова представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России в случае согласия Москвы. Об этом сообщил официальный представитель швейцарского МИДа Пьер Ален Эльчингер.
«Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительствующей державы в России. Соответствующие переговоры завершены», — приводит ТАСС слова официального представителя.
Вот как хитро Запад проектирует своё влияние на Россию и претензии на прошлые капиталы СССР. Сталин наверное в гробу переворачивается!
Причём тут Украина? Это в перспективе замаскированные и косвенные претензии на пользование капиталами СССР. И Запад с Гегемоном хотят в перспективе использовать Украину как ложку для поедания природных недр и энергии России. Этого Россия не допустит. Ставки сделаны. Нужен ли нам Мир где не будет России? Каждый отвечает на этот вопрос по-разному. Ключевое слово "Отечество" - вот что важно!
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