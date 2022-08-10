Экономист Ракша: «Определить мошенника можно с помощью здравого смысла»

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 августа 2022, 17:47 Антон Николаев

Денис Ракша считает, что теперь преступникам будет сложнее украсть деньги пользователей банковских мобильных приложений.

«Сумма 10 тыс. руб. – произвольная. Она может быть и 5, 10, 15 тыс. руб. Определить переводит ли человек деньги мошеннику можно с помощью обычного здравого смысла и проверке в Google. Это делается для того, чтобы у человека было время осознать – мошеннику переводит он деньги или нет. Все эти переводы проводятся в рамках социальной инженерии. Звонит мошенник по телефону человеку, оказывает давление, человек теряется и нажимает на кнопки, которые ему велят. Нужно, чтобы человек получил передышку, смог понять ситуацию. Даже если человек под воздействием мошенников нажимает на кнопки в своем мобильном банке, у человека появляется время отменить перевод».

Ранее Центробанку предложили блокировать переводы свыше десяти тысяч рублей. Такую меру предложил Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ.

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