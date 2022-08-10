Топ-50 корпораций, на которых держится мир

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 августа 2022, 15:28 Август Котляр, Российский и американский журналист.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Без мыслей о том, что мировая закулиса, тусуясь в полумифическом Комитете-300, а также во вполне реальных Бильдербергском клубе, Совете по международным отношениям и в Трехсторонней комиссии, собирается раз в год в Богемской роще в Калифорнии и жжёт там не только макет мовы, но и отжигает по полной в содомических оргиях, нам было бы скучно и неинтересно жить. Но реальность совсем не такая, как вы думаете.

Богемская роща в Калифорнии



Больше десяти лет назад три умника из Швейцарского федерального института технологий обнародовали свои выкладки (оригинал здесь) по взаимосвязям мирового бизнеса, используя свои соображения в области теории сложных систем. Они проанализировали около 43 тысяч мировых корпораций, выявили 1318 наиболее значимых, и потом пришли к выводу, что наиболее значимые контролируются всего 147 глобальными корпорациями, прежде всего финансовыми.



Что касается источников данных по корпорациям и их структуре собственников, вопросов особых нет - они получены из базы Orbis 2007. Эта база данных составляется и обновляется Бюро ван Дайка (Bureau van Dejk), которое входит в рейтинговое агентство Moody’s, которое, в свою очередь, отделилось от частного коммерческого разведывательного монстра Dun & Bradstreet, которому известно практически всё о практически всех. Из этих данных - кто чем владеет, - лидер исследовательской группы математик Джеймс Глаттфельдер сделал далеко идущие выводы, что 43 тысячи корпораций владеют 600 тысячами объектов с миллионов связей собственности, но ядром этих 43 тысяч выступают 1317 корпораций, ключевыми акционерами которых являются 737 субъектов, а внутри этого малого ядра есть ещё одно суперминиядро из полутора сотен суперпупер акционеров, которые и всему голова.

Математик Джеймс Глаттфельдер



Какой из всего этого можно сделать вывод? Никакой. То есть выводов можно сделать много, но они будут промежуточными, неточными, потому что это математическая модель живого человеческого общества, а не, скажем, неживой чёрной дыры, когда физик Кип Торн пишет математические формулы, теоретически описывающие чёрную дыру, режиссёр Кристофер Нолан заказывает компьютерным аниматорам визуализировать эти расчёты и показать картинку в дурацком фильме “Интерстеллар”, а потом телескопы Hubble и James Webb вроде находят в центре Млечного Пути нечто очень эту картинку напоминающее, и широкой публике сразу всё ясно - нам скоро кранты, Солнце лопнет через пять миллиардов лет, спасайся кто может.

Кадр из фильма Интерстеллар



Я в юности, когда был аспирантом в своём МГУ, увлекался построением математических моделей человеческого общества. Мой отец как раз занимался системными исследованиями в области взаимоотношений природы и человека в Институте системных исследований, писал об этом предмете диссертацию и статьи. Я ходил и слушал всяких мыслителей, начиная с Никиты Моисеева, теоретика ядерной зимы, и заканчивая публикой, ставшей основой кукольной Академии естественных наук. Не всё было сивушным бредом, но его элементы были вкраплены повсюду. Моими же идейками были попытки применить термодинамику и уравнения Шрёдингера к описанию ритуалов перехода и восстановлению социального status quo после них. Идея была проста - поскольку в любых системах наступает тепловое равновесие, то шаман должен отправляться в Мир вечных сновидений для получения энергии для перевоссоздания привычного мира и узаконивания нововведений, ибо время в архаических культурах закольцованное, а не линейное, как в иудео-христианском мировосприятии. Это если так, грубо пояснять суть бродивших во мне идей, в которых и сейчас можно найти много здравого. Это пояснение о себе я ввожу для того, чтобы пояснить, что нам понятно, в какой парадигме и каким тезаурусом мыслят авторы исследования, и в чём их выводы применимы или неприменимы в живой человеческой действительности, где сплетаются в нематематической закономерности алгоритмы извлечения прибыли на разных рынках, корпоративные игрища, построенные на честолюбии, страхе, алчности и зависти, и где неумолимый, но искусственно тормозимый научно-технический прогресс вкупе с непредсказуемыми внеэкономическими факторами вроде пандемий или вооружённых конфликтов создают турбулентности и пертурбации, меняющие деловой ландшафт и порою весь деловой климат.





Швейцарские мозгодёры пришли к выводу, что, как ни крути, самыми главными ребятами на планете выступают полсотни банков и финансовых учреждений, и ещё сотня тех, у кого многамногаденег, и вот они, кто во всём виноват. Выводы они пересыпают математическими значками и формулами, которые на необразованного западного обывателя производят гипнотическое парализующее действие, и без того слабенькие мозги перегорают уже при виде значков “дельта”, “сигма” и букве f в обозначении производной функции. Эта категория несильных умом читателей сразу сдаётся на милость математически подкованного победителя. Но если кто работал в банковском и финансовом секторах, он знает - любой банк есть сам по себе пустышка, если в нём нет денег других людей, частных или юридических лиц. Банк, страховая компания, инвестиционный фонд - это всегда аккумулированные деньги других людей, коими группа управленцев с банковской или страховой лицензией управляется без страха и риска быть повешенными за разбазаривание чужих денег и разорение целых индустрий.





Может ли мир обойтись без одного очень крупного банка? Запросто. Без трёх? Запросто. Без десяти? Запросто. Особенно сейчас, с развитием финтех корпораций. Поэтому Герман Греф превратил Сбербанк в Сбер - в финансово-технологическую корпорацию, равной которой на Западе нет. Потому что лучшие финтех мозги находятся в головах у россиян, и три российские компании пишут финансовый софт для всего мира. Но кто знает имена этих компаний? Кто знает людей, без которых банковское дело в мире откатится назад, в 20 век? Узок круг этих людей, и страшно далеки они от народа.







В чём сила, брат?





Так в самом деле, в чём же сила? В деньгах или в технологиях? У компании Tesla, выпускающей дрянные электротележки и капитализация которой, при этом, подскакивала к триллиону, что самое главное? Нет, вовсе не Илон Маск, а батарейка Panasonic 18650 и пришедшая ей на смену 4680, которую Tesla приписывает себе, но которую разработал и будет производить Panasonic. Считать компанию Tesla новатором и мировым лидером производства авто на электричестве невежественно - китайская BYD делала электромобили до Маска, лучше Маска и делает больше Маска. В реальности компания Tesla - фуфло, равно как и раскрученная дочерняя компания SolarCity, с которой я пытался строить дела в Америке - больших растопырок и раздолбаев я не встречал. Я им сделал сверхвыгодное предложение - встраивать их батареи PowerWall в мобильные дома (manufactured homes), которые я в тот момент продавал, и покрывать крыши их солнечными панелями, а сутью предложения было объединить ипотеку с эксплуатацией автомобиля “Тесла”; приложенные расчеты показывали, что соединённые таким образом в систему элементы (жилище-генерация и сохранение энергии-эксплуатация электрического авто) дают эффект снижения расходов на домохозяйство и транспорт в два раза. Эти "спинозы" не смогли пробиться через арифметику для третьего класса советской школы, и тогда я заинтересовался всерьёз, на что же в самом деле годятся эти символы свободного предпринимательства. Оказалось, что за Tesla стоит завод, построенный Mercedes-Benz Group, батарейки Панасоник и куча всяких китайских субподрядчиков. От своего там только беспримерная харизматическая наглость и пиар Илона Маска, все остальное даёт дядя Сэм.





Это сравнение не в пользу российских реалий. Ну, или бывших советских. Почему неэффективен был советский modus operandi? Вот живой пример. Роберт Тиллес родился 1934 году в семье советского инженера Семёна Тиллеса, который закупал в США оборудование и комплектовал Сталинградский тракторный завод в 1930-х годах. Роберт стал инженером-гидростроителем, защитил диссертацию и со временем возглавил отдел НИС-30 в институте “Оргэнергострой”, который занимался скоростным возведением плотин для ГЭС. Сам лично строил Братскую ГЭС как прораб и специалист по бетону, а также Чиркейскую ГЭС. То есть человек знал своё дело до тонкостей. В конце 1970-х годов он придумал и разрабатывал систему скоростной укладки бетона на большую высоту при строительстве плотин. Такое оборудование не могло быть произведено в СССР, но эти линии можно было собрать из тех элементов, что производились в США. Роберт нашёл производителя в Калифорнии, фирму Rotec. Невозможно описать, чему подвергался беспартийный еврей, вошедший в сношение с американской компанией даже в сравнительно либеральные позднесоветские времена. Да ещё он ходил по представительствам иностранных банков в Москве и просил валютный кредит для своего института. Вы будете смеяться, но он это дело пробил, вместе с коллегами из Гидропроекта и Госплана. Оборудование было куплено и налажено в середине 1980-х годов; по идее, скорость укладки бетона должна была вырасти раза в три по сравнению с обычными методами. Но техника - цепочки из конвейерных лент и поворотоукладчиков, благодаря которым бетонные смеси могли подаваться на любую высоту и расстояние - не пошли на строительство плотин. Случился Чернобыль, и это оборудование поехало в Припять, где Роберт строил объект “Укрытие”. Его технологии позволяли доставлять бетон с безопасного расстояния, и очень быстро укладывать в стальные контейнеры, ставшие стенами этого саркофага, накрывшего валяющиеся под ногами куски урана, по которым ходил Роберт своими ногами. Получив сверхдозу радиации и выжив, удостоившись ордена “Знак почёта” за колоссальный вклад в ликвидацию радиационной опасности, Роберт решил съездить в США к коллегам, поставившим ему это оборудование. Съездил в 1988 году на пару недель, вернулся… И его тут же вышибли из института “Оргэнергострой”, несмотря на двадцать лет жизни, отданные этому заведению, героизм при ликвидации последствий Чернобыля и лучевую болезнь. Вот она, благодарность по-советски, таки нашла своего героя. Нынешняя Россия, разумеется, совсем не такая. Мне, например, в ответ на мои депеши в официальные органы, что я разработал метод строительства, который решит жилищную проблему в России, отвечали очень дружелюбно: да, технология ваша хорошая, желаем всяческих успехов. А в Америке два иммигранта, немец-педераст Питер Тиль и киевский еврей Максим Левчин, создали PayPal, и никто их не дразнил жидами и педиками. Нравы потихоньку смягчаются повсюду.





Так где же порыться собачке?





Где же находится это самое сокровище, эта игла от кащеева сердца? Она не одна, их несколько, и спрятаны не в наваленном как стог сена списке Orbis и не в математической модели, описывающей этот стог как совокупность скирд сена, сваленных в большую кучу, где между ними образовались некие силовые линии взаимного трения, удерживающих стог от рассыпания. Нет, кащеевы иглы - это оси коаксиальных механизмов мировой экономики, обеспечивающие плавность хода и могущие работать без дополнительной смазки. Это то, что передаёт энергию всему часовому механизму и уменьшает трение между деталями. И никто эти компании умышленно не прячет, просто они не интересны широкой публике, которая волнуется о поведении Меган Маркл и считает важным узнать мнения о политике так называемых рэперов, то есть чтецов скороговорок под созданные компьютером музыкальные звуки. Поэтому общественность считает фигурами таких убогоньких заек как Марк Цукерберг или Джефф Безос. Но что произойдет, если исчезнет цукерберговский аналог ВКонтакте или система удалённой торговли Amazon? Да ровным счётом ничего. Точно также как исчезновение Google внесет лишь небольшую сумятицу пользователям gmail.com, а поисковик сам по себе не представляет собой некой уникальной и неповторимой технологии. Если Сбербанк решит сделать свой поисковик Sber, то он получится гораздо лучше примитивного движка от Серёжи Брина и Ларика Пейджа.

Марк Цукерберг



Но вот есть компании, исчезновение которых будет крайне травматично для индустрий. Потому что они владеют уникальными технологиями и очень глубоко и проникновенно интегрированы в промышленные цепочки, без которых и бизнес, и потребители почувствуют глубокий, долго невосполняемый дискомфорт. Читая ежегодный список Forbes The Global 2000, эти компании могут привлечь своими ничего не значащими названиями внимания неискушенного человека, тем более что большинство из них может находиться лишь во второй тысяче списка, имея оборот несколько миллиардов долларов, в то время как надутый пиаром крупняк, который у всех на слуху, будет в первых двух сотнях, в топовых десяти процентах самых значимых фирм, по мнению журнала Forbes.





Но крах подобной малоизвестной компании может вышибить из экономики целые отрасли. Мы составили список таких компаний, их подразделений и рабочих групп, чтобы дать представление, какие области наиболее критичны к катаклизмам, катастрофам и крахам. Он неполный, компаний около трёх сотен, мы приведем лишь 50, в произвольном порядке.

Huawei, подразделение, разрабатывающее 5G Panasonic, подразделение ионно-литиевых аккумуляторов BYD, разработка платформ для электромобилей Подразделение, разрабатывающее платформу MQB у Volkswagen Magna, автозапчасти SKF, подшипники ZF, коробки передач для автомобилей Cummins, дизельные двигатели CATL, автомобильные аккумуляторы Bridgestone, автомобильные шины Nvidia, видеокарты и процессоры STMicroelectronics SanDisk, карты памяти Western Digital, твёрдые накопители Samsung Semiconductors, полупроводники TSMC, процессоры и микроэлектроника Foxconn, электроника Rolls-Royce, подразделение авиационных двигателей АВВ, электротехника Boeing, авиастроение Sandvik, инструменты и горнопроходческое оборудование Kroll Cranes, башенные краны Kennametal, инструменты Atlas Copco, промышленное оборудование Caterpillar, строительное и горнодобывающее оборудование Komatsu, строительное и горнодобывающее оборудование John Deere, сельскохозяйственное оборудование Herrenknecht, землепроходческое оборудование Halliburton, нефтесервис Schlumberger, нефтесервис Baker Hughes, нефтесервис Huntsman, полиуретаны Tetra Technologies, химикаты для бурения Tetra Pak, упаковка и промышленное оборудование Sidel, оборудование для упаковки Zekelman Industries, трубы ТВЭЛ, топливо для АЭС Норильский никель, производство палладия и платины Anglo American, алмазы (через DeBeers), палладий, платина Русал, производство алюминия BASF, химия DuPont, химия Уралхим, удобрения, азот, химия Фосагро, удобрения, химия Nestle, пищевое производство JBS, производство мяса птицы Tyson Foods, производство и переработка продуктов питания Raizen, производство сахара и этанола Novo Nordisk, инсулин, медикаменты DHL, экспресс-доставка

Как мы видим, среди этих компаний есть и всем известные типа Boeing, так и мало известные, типа Zekelman Industries или Tetra Technologies. Неспециалисту сложно, например, пояснить, что американские дальнобойщики из местных, а не иммигрантов из Восточной Европы, предпочитают траки с двигателями Cummins, которые хоть и не очень экономичные, зато некапризные, надёжные и ремонтопригодные - это я знаю по собственному опыту, потому что торговал большегрузными траками в Хьюстоне и это информация из первых уст. А большинство грузов в Америке перевозится именно траками. Таким образом, Cummins очень глубоко вплетена в ткань американской экономики, от которой ещё во многом зависит мировая.





Как показали последствия культуры отмены, Россия гораздо сильнее нужна миру, чем этот мир делал вид, называя Россию страной-бензоколонкой при Китае или Верхней Вольтой с ракетами. Без России миллиардам человек будет голодно и холодно, не на чем летать в космос, нечем удобрить поля, нечем зарядить лазеры, и скоро нечего будет пить. Нет смысла лишний раз напоминать про важность Газпрома, Новатэка, Роснефти, Транснефти, некоторых других российских компаний - их отстранение от мировой экономики очень болезненно сказывается на страдающем населении западных стран, и может привести к весьма печальным последствиям для безропотных и дисциплинированных западных обывателей, и так уже доведённых до отчаяния. О силе отчаянного остервенения трудовой белой Франции и страхе властей перед своим населением можно судить по жестокости, с которой расправились с Жёлтыми жилетами, когда протестующим белым девочкам-француженкам, полицейские намеренно выбивали глаза и ломали кости. Только свободные западные СМИ об этом боялись писать. В России же мы можем говорить об этом свободно.

Так же, как и о том, что компания Huawei подверглась некоторым дисциплинарным мерам со стороны некоторых американских ведомств, в том числе была арестована в Канаде тётенька по имени Сабрина Мэн, она же Мэн Ваньчжоу, дочь главы корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэя. Но после заключения торгового соглашения с США почтенную 48-летнюю мать семейства отпустили. А на Huawei наложили ограничения в плане развития сетей 5G. Вот как проявляется невидимая рука рынка, обеспечивая конкурентные преимущества и направляя научно-технический прогресс в правильную сторону. В каждой стране своя специфика; как сказал бы Сунь-цзы: “Это надо понимать”.

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