Такое время и такая программа «Время»

К бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой утром пришли с обыском по уголовному делу о фейках об армии, сообщил в соцсети ее адвокат Дмитрий Захаров.
По его словам, обыск проходит по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ). Защитник уточнил, что дело возбудили в главном следственном управлении СКР. Силовики не дали журналистке возможности дождаться адвоката и начали обыск без него, утверждает Захаров.
Ранее Овсянникову дважды штрафовали по административной статье о дискредитации ВС РФ.
Вот мои размышления на этот счёт.
Считаю, что в телепрограмме "Время" при освещении всего того, что сейчас происходит вокруг Украины, должны работать достойные профессиональные телеведущие.
Телепрограмма "Время" с участием Екатериной Андреевой, которая быстро тараторит с игнорированием смысловых групп и интонаций, тем самым извращая смыслы текстов - это большая проблема Первого телеканала. Ошибки, дефекты, ненужные паузы, отсутствие способности работать с телесуфлером. Это неуважение к российским телезрителям. По сути, это проявление отношения власти к народу. Руководители, коллеги и работники этой телепрограммы терпимы к этому.
А то, что на ответственном главном телеканале власти оказалось, что есть люди, которые против Российской власти - это недоработка! Канал власти должен отслеживать политические взгляды и мировоззрение сотрудников.
На то он и канал власти. Такой проблемы в СССР не было.
Кому-то хочется, чтобы в России были телеканалы без цензуры власти. Но эти времена уходят или ушли. Внешнеполитическая ситуация и национальная безопасность требуют этого.
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