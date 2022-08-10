Между формальным статусом ​высшего образования и его реальным содержанием - пропасть ​

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 августа 2022, 09:25 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Оказывается абитуриентов на инженерные специальности недобрали даже серьезные московские вузы.​

Вероятнее всего, в​ ближайшее время мы увидим, к сожалению, отрицательный эффект первой и второй сессий.​ Сегодня приемная кампания в российских вузах официально завершилась, однако некоторые учебные заведения все ещё ищут бюджетников. Причем больше всего свободных мест — как раз на технических направлениях, которые были приоритетом у Москвы.​

Вот мои размышления на этот счет:​

1. Имеет место большая пропасть между звучными, престижными заявленными инженерными специальностями и​ реальным контентом этого образования и преподавателями-мастерами этих​ специальностей.​

2. Поэтому востребованность инженерных специальностей снижается несмотря на​ проблемы со специалистами, которые должны приходить на производственные предприятия, которые нуждаются, в кадрах.​

3. К тому же самих производственных предприятий нет из-за былого погрома, вызванного экономической Российской политикой.​

4. Болтовня, призывы, обещания по активизации импортозамещения, которые усилились благодаря санкциям, быстро сбацать​ производственные предприятия не могут. Поэтому абитуриенты реально реагируют на предложения вузов, а не на основании агитации и призывов.​

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