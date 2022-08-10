Между формальным статусом ​высшего образования и его реальным содержанием - пропасть ​

Оказывается абитуриентов на инженерные специальности недобрали даже серьезные московские вузы.
Вероятнее всего, в ближайшее время мы увидим, к сожалению, отрицательный эффект первой и второй сессий. Сегодня приемная кампания в российских вузах официально завершилась, однако некоторые учебные заведения все ещё ищут бюджетников. Причем больше всего свободных мест — как раз на технических направлениях, которые были приоритетом у Москвы.
Вот мои размышления на этот счет:
1. Имеет место большая пропасть между звучными, престижными заявленными инженерными специальностями и реальным контентом этого образования и преподавателями-мастерами этих специальностей.
2. Поэтому востребованность инженерных специальностей снижается несмотря на проблемы со специалистами, которые должны приходить на производственные предприятия, которые нуждаются, в кадрах.
3. К тому же самих производственных предприятий нет из-за былого погрома, вызванного экономической Российской политикой.
4. Болтовня, призывы, обещания по активизации импортозамещения, которые усилились благодаря санкциям, быстро сбацать производственные предприятия не могут. Поэтому абитуриенты реально реагируют на предложения вузов, а не на основании агитации и призывов.
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