Хочешь мира – начинай войну

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 августа 2022, 09:19 Валентин Мач

В связи c неожиданным, «вероломным началом» Россией специальной военной операции на территории Украины вспомнилось начало Второй мировой войны.

31 августа 1939 года спецслужбы фашистской Германии организовали провокацию в Гляйвице, инсценировав нападение польских военных на находившуюся там немецкую радиостанцию. Уже на следующий день эта провокация была использована в качестве предлога для вторжения германских войск на территорию Польши. Вот так, 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. А уже 17 сентября ввел свои войска на территорию Польши и СССР. Советское руководство объясняло свои действия необходимостью избавления от польского угнетения братских народов. Для обоснования правомерности такого шага утверждалось о наступившем в Польше безвластии, хотя польское правительство в то время еще находилось в Варшаве. История, конечно, не знает сослагательного наклонения, представляется, однако, достаточно заманчивым рассмотреть другое, несостоявшееся направление развития тогдашних событий.

Руководство СССР было уверено в реальной угрозе для страны со стороны фашистской Германии. Оно было готово вступить с Германией в вооруженный конфликт вместе с несостоявшимися западноевропейскими союзниками. Заключенный с ней договор о ненападении, более известный как пакт Молотова – Риббентропа, не являлся гарантией мира для СССР. То есть, олицетворявший в то время советское руководство Сталин имел достаточно весомые основания для совершения «вероломного нападения» на фашистскую Германию. К тому же некоторые утверждают, что нанести упреждающий удар по ведущим боевые действия в Польше частям Вермахта ему предложил Жуков. Если бы Сталин с ним согласился, то Вторая мировая война имела бы совершенно другой характер, а возможно даже, что не состоялась бы вовсе. Для СССР такое начало войны с фашистской Германией было бы наиболее благоприятным. Однако Сталин игнорировал предложение Жукова. Будучи склонным к интриганству, он решил сыграть в политический покер. Сыграл и … проиграл все, что только можно было проиграть. За этот сталинский проигрыш советский народ заплатил чудовищно высокую цену.

Некоторые оспаривают саму возможность такого предложения Сталину со стороны Жукова, настаивать на котором не приходится по причине значительного разброса не вполне достоверных сведений. В конечном счете все разногласия в этом отношении не имеют никакого значения. Независимо от того, было ли в действительности такое предложение Жукова или нет, Сталин был обязан совершить «вероломное нападение» на фашистскую Германию, выбрав наиболее приемлемое для этого время. При этом не надо было бы брать в плен польских офицеров, а затем расстрелять их в Катыни, вследствие чего в настоящее время российско-польские отношения были бы хоть на немного, но менее сложными. Вместо того чтобы предпринять решительные осмысленные действия, Сталин безвольно отдал страну на растерзание и поругание Гитлеру.

Предположим теперь, что Сталин таки совершил «вероломное нападение» на фашистскую Германию. Быстрее всего война с ней представляла бы собой почти что непрерывную Курскую битву. Допустим, что эта война завершилась, как оно и должно было бы быть, безоговорочной капитуляцией Германии после полного разгрома ее вооруженных сил Красной Армией. Проиграть как-нибудь иначе Гитлер не мог никак. После победы Сталин вовсе не оказался бы на пике своей славы, как это произошло после завершения Великой Отечественной войны. Никто не выразил бы ни единого слова благодарности советскому народу и Красной Армии за предотвращение Второй мировой войны. Напротив, многие, не оказавшиеся пострадавшими во время Второй мировой войны, а то и просто уцелевшие, подняли бы истошный вой, указывая на растерзанную Германию и понесенные ею человеческие жертвы, добавив к ним и огромные боевые потери Советского Союза. Сталина назвали бы извергом всех времен и народов, а действия Красной Армии, вынужденной в процессе разгрома германских вооруженных сил сравнять саму Германию с землей, назвали бы преступлением против человечества. Да и в самом СССР возникали бы недоуменные вопросы относительно целесообразности состоявшейся войны. Оставим в стороне непострадавшую Европу, которая в это время была бы всецело занята изобретением всевозможных козней против ведущего изнурительную войну Советского Союза. При этом она воспользовалась бы тем, что правильные действия Сталина в отношении своей страны никак не могли навредить другим, даже в высшей степени непорядочным западноевропейским странам. Речь может идти только лишь о последствиях действий Сталина для своей страны, для советского народа.

«Вероломное нападение» СССР на фашистскую Германию исключило бы для нее возможность оккупации какой-либо части советской территории. Советскому народу не пришлось бы пережить сопровождавшие оккупацию многочисленные бедствия и ужасы, а также перенести неимоверные тяготы и лишения. Вот так и «вероломное начало» специальной военной операции предотвратило вероломное нападение бандеровских вооруженных формирований на Донецкую и Луганскую народные республики, а также на сопредельные российские территории. Если бы такое нападение произошло, то количество человеческих жертв уже исчислялось бы сотнями тысяч, не говоря уже о более обширных и более основательных разрушениях городских жилых массивов и промышленных предприятий. Очень многим пришлось бы столкнуться с чудовищными бандеровскими бесчинствами. С великодушной и бескорыстной помощью Соединенных Штатов Америки и их западноевропейских подельников ужасающие последствия вероломного нападения бандеровцев были бы еще более значительными.

Только для одновременной наиболее значительной и наиболее быстрой убыли населения России и Украины американские подстрекатели использовали натовских военных специалистов для подготовки бандеровских вооруженных формирований. Специальная военная операция была задумана и начата только для того, чтобы свести неизбежные человеческие жертвы до возможного минимума. Такое вероломство тотчас взбесило обрыдавшуюся крокодильими слезами гуманную демократию. За действия, направленные на сохранение огромного количества человеческих жизней, она обрушила на Россию пакеты всевозможных санкций. Сейчас человеколюбивая демократия делает все для того, чтобы специальная военная операция продолжались как можно дольше, вплоть до полного взаимного истощения России и Украины. Понятно, что Украина закончится раньше, и тогда, быстрее всего, придет черед дурно хохочущей в предчувствии большой крови политической гиены Европы – Польши и т.д., до осуществления в России новой захватнической тактики свободолюбивого американского руководства – «Опустошить и обезлюдить!», образовать тем самым свободную от нежелательного населения приглянувшуюся ему территорию.

В действительности зловещие замыслы американских стратегов простираются намного дальше. Устранение России с политической карты мира является для них всего лишь составной частью общей решаемой ими задачи, которой оказывается окончательное решение русского вопроса. Англосаксонскому миру оказалось тесно в занимаемых им исторических пределах, поэтому он предпринимает решительные действия, направленные на расширение своего жизненного пространства. Первой жертвой его захватнических действий назначена Россия. Так что, по мере ее ослабления, распространяющейся англосаксонской расе снова понадобятся концентрационные лагеря, душегубки и крематории, в которых будут массово изводить всех русских, остальных россиян и уцелевших украинцев. Все это и понадобилось, однако, в другом, более современном исполнении. Следуя основным веяниям времени, Америка решила использовать экологически чистые способы массового истребления населения, обратившись в нарушение всяческих международных конвенций и вопреки общепринятым нормам человеческой морали к биологическому оружию. Спрашивается, зачем понадобились Пентагону 14 биологических лабораторий на Украине и еще большее их количество в Казахстане? Эти страны географически расположены очень удобно для рассеивания на территории России зараженных различными болезнями насекомых. Для этого не требуются специальные средства доставки, так как достаточно дождаться сезона наиболее интенсивного размножения той или иной их разновидности и соответствующего направления ветра. С бандеровцами Украины, продавшими свои души американскому дьяволу, все понятно. А вот к государству – члену ОДКБ вопросы имеются. То же самое к России, не потребовавшей у Токаева свободного доступа к находящимся в Казахстане американским биологическим лабораториям. В случае отказа Россия имела полное право и возможность взять их под охрану военного контингента ОДКБ и досконально проверить их деятельность, так как похоже на то, что и душа Токаева не совсем ему принадлежит. Вне всяких сомнений и в Казахстане и на Украине американские биологические лаборатории готовят зараженных насекомых для использования их как в качестве оружия, так и в качестве средства массового истребления населения.

После окончательного решения русского вопроса последует окончательное решение вопроса славянского. Пощады не будет никому! Никто не отсидится в лакеях у господствующих, пока еще, американских лавочников: ни братушки, ни прочие иудушки. Англосаксонский мир начал и будет неуклонно продолжать агрессивные действия, направленные на расширение своего жизненного пространства.

Несостоявшееся «вероломное нападение» СССР на фашистскую Германию полностью соответствовало бы интересам советского народа. Вот так и «вероломное начало» специальной военной операции соответствует интересам народов России и Украины, не говоря уже о других странах, население которых использовалось бы для того, чтобы окончательно «Опустошить и обезлюдить!» Россию и значительно укрепить тем самым господство грязных американских лавочников во всем мире. Специальная военная операция является первым шагом на пути приведения в чувство зарвавшихся американских игроков в геополитический покер.

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