Пелоси и Ким Чен Ын: Корейская война может продолжиться на Украине?

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 августа 2022, 21:00 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В уверенности в себе Нэнси Пелоси не откажешь, а вот в мудрости и дальновидности – пожалуй, да. Её откровенная провокация в отношении государств, обладающих серьёзными амбициями и объемом вооружений, пока к весомому ответу не привела. Самолёт с американским спикером на борту остался целым и невредимым, но чем может угрожать всему миру его уже состоявшийся полёт?



В ответ на визит Нэнси Пелоси на Тайвань Китай принялся проводить вокруг острова масштабные военные учения. Сообщалось, что в своих маневрах китайцы задействовали 10 эсминцев, авианосец и более 100 военных самолетов. Применялись и баллистические ракеты.



В случае возможного вторжения на Тайвань, в преимуществе численности китайской армии сомневаться не приходится. Для страны с населением в 1,4 млрд человек, по некоторым оценкам, в проведении операции будет достаточно задействовать всего-то 2 млн военных.



Ещё одним сигналом в сторону американской стороны можно считать заявление главы МИД КНР Ван И. В ответ на поддержку Китая, которую оказывает Россия в тайваньском вопросе, он заявил следующее:



«Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права».



Глава МИД КНР добавил, что Россия и Китай «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире». Получается, что, по факту, сохранявший ранее некий нейтралитет Китай «легализовал» со своей стороны действия российской армии на Украине. И поводом для таких «откровений» стал тот же визит Нэнси Пелоси.



Отважная 82-летняя женщина своим полётом умудрилась не на шутку расстроить лидера ещё одной азиатской страны. После заявления Ким Чен Ына о готовности КНДР мобилизовать силы ядерного сдерживания, Пелоси побывала в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи!



Тем временем продолжаются разговоры о готовности 100-тысячного военного контингента КНДР участвовать в рамках спецоперации России на Украине. Пока они ничем не подтверждены, да и представить северных корейцев в полях Незалежной довольно сложно. Тем не менее напомним, что Северная Корея официально уже признала существование ДНР и ЛНР. А за пару дней до старта азиатского турне Нэнси Пелоси вождь КНДР Ким Чен Ын сделал своё очередное угрожающее заявление.



«КНДР полностью готова к любому военному столкновению с США», - сообщил он.



И тут уже впору вспомнить не только о ленд-лизе, оформленном американцами в качестве военной помощи Украине, но и о войне на Корейском полуострове в середине ХХ века, которая де-юре до сих пор не завершена.



Корейская война началась 25 июня 1950 года и протекала с переменным успехом. Отметим, что союзники у противостоящих сторон, по сути, были те же, что и сейчас. «Южан» поддерживали США, а «северян» - СССР и Китай. За время проведения боевых действий погибли десятки тысяч человек. В июле 1953 года было подписано перемирие, но мирный договор, по факту, не заключён до сих пор! Поэтому готовность Ким Чен Ына «к любому военному столкновению с США» всё же наводит на определённые мысли.



Конечно, Москва едва ли даст «зелёный свет» Пхеньяну, подключив его к событиям на Украине. Подобное развитие событий могло бы перевести противостояние на новый уровень, итоги которого практически нереально просчитать.



Напомним также, что на фоне азиатского турне Нэнси Пелоси произошло обострение ситуации в Косово. Некоторые российские политики тогда выразили уверенность в том, что за этими событиями кроется злой умысел Вашингтона.



Уже сегодня стало известно, что в Сербии будет создана российская военная база. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. Помимо этого, он подчеркнул, что Сербия является дружественной страной, которая «принципиально отвергает антироссийские санкции».





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