Доллар – все, человеческая жизнь – ничто

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 августа 2022, 19:08 Василий Тресков

Американские «хаймерсы» методично, расчетливо разрывают людей на куски в квартирах, на городских улицах, в общественном транспорте. Используя достижения космической разведки, уничтожают избирательно: детей - в детских садах и школах, беременных женщин - в роддомах, инвалидов – в больницах, пенсионеров - на рынках и в магазинах. Круглосуточно бьют по коммунальным болевым точкам: по водонапорным башням, по бензохранилищам, по электростанциям, в том числе и атомным, чтобы лишить людей еды, воды и крыши над головой, чтобы все горело, чтобы все было отравлено. Улицы, дворы, детские площадки усердно «украшают» минами – лепестками, словно осенними листьями, чтобы горожане лишались ног.

Все отчетливее становится очевидным, что это не случайные попадания, а четко выверенные обстрелы мирных городов, который ведет специальная зондеркоманда американских спецов, по наводке из спутников. Они не воюют, они уничтожают мирных жителей из мощных орудий с маркировкой «мэйд ин юэс – эй», чтобы сеять панику и отчаяние среди беспомощных людей.

Эта террористическая тактика государства - агрессора, была отработана в Хиросиме и Нагасаки, когда на мирные города были сброшены атомные бомбы, в Дрездене, когда без причины, камня на камне не оставили в древнем городе. Кровавый след государства –террориста оставлен в различных точках земного шара - от сожженных напалмом вьетнамских деревень до выжженных земель Сербии, Ирака, Афганистана, Сирии…

Сегодня США спонсирует террористов киевского фашистского режима, оккупировавшего Украину. На территории когда-то независимой Украины теперь бесчинствуют клонированные американскими инструкторами палачи под фашистскими знаменами, истребляющие местное русскоязычное население.

При этом руководство США, уже не скрывает, что делается это все, ради того, чтобы уничтожить Россию в ядерной войне. К этому готовились, начиная с 1945 года. Хотели устроить «хиросиму» на территории СССР. Не получилось. Но в 1991 году разрушили нашу страну изнутри, используя зомбированных предателей в качестве информационных бомб. В 2022 году, клонировав безжалостную орду укрфашистов, натренированных резать на куски раненых пленных, и всех тех, кто говорит по-русски, развязали жестокую войну против России.

В ход идут новейшие виды оружия, способные достигать нашу территорию, и в момент уничтожить целые областные центры. Стремятся поджечь Россию со всех сторон, чтобы она выгорела дотла, как таежные поселки в горящей тайге с ураганным ветром.

Это соответствует демократическим ценностям «свободного мира» террористов, где доллар – все, а человеческая жизнь – ничто.

Чем больше американские хаймерсы убивают мирных жителей, детей и женщин, с аномальной жестокостью и цинизмом, то все больше начинаешь понимать, что не было бы ни Первой, ни Второй мировой войны, ни Хиросимы и Нагасаки, ни выжженной земли, если бы государство вело бы себя как созидатель, а ни как террорист, который питается войнами, как ненасытный вампир человеческой кровью.

Поэтому, когда планету парализовал смертельный страх перед массовым вымиранием от термоядерной войны, от голода, жажды, холода и всевозможных короновирусов, выращенных в лабораториях Пентагона, когда гибнут тысячи людей на Украине в навязанной нам войне, а у порога дома россиян, над их головами нависли американские ракеты с атомными боеголовками, то невольно напрашивается вопрос: а зачем миру нужна такая Америка? И чтобы было бы, если Колумб не открыл Америку, которая сегодня превратилась во всемирный источник зла и заразы. Когда-то цветущий материк, населенный бизонами и полуголыми племенами с каменными топориками «томагавками», неизмеримо безобиднее ядерных «томагавков», сделанных в США, не угрожал бы планете термоядерной катастрофой.

Плавал бы себе по морям и океанам бравый мореплаватель Колумб. Пил бы ром, спекулировал бы контрабандой. Так нет, занесло его на неизведанный материк. Нарвись на скалы или рифы так, чтобы разбился и утонул вместе со своей посудиной, то все бы шло своим чередом, без потрясений. Европа бы загнивала в своих пороках и болезнях, а на цветущем, не заплеванном цивилизацией материке благородные дикие племена играли бы в свои первобытные игры, снимали бы друг другу скальпы, и поклонялись бы своим идолам. Не угрожая при этом человечеству, ни атомными бомбами, ни звездными войнами, ни цветными революциями, ни спидом-эболой, ни короновирусами, ни прочей заразой, взращенной в лабораториях Пентагона.

Но, увы, история беспощадна. Едва с пьяна моряк открыл Америку, как туда хлынули толпы, всякого рода авантюристов, и проходимцев, которым в Европе место было лишь на виселице или в тюрьме. Они и принесли европейскую культуру на материк: сифилис, порох, спирт, чуму… Благородные дикари истреблялись вместе с бизонами и природными ресурсами.

Оставшихся в живых аборигенов, сгоняли в резервацию, в каменистые пустыни, а их земли стали вотчиной для новых поселенцев, где все вопросы решались с помощью господина «кольта», у кого он оказывался вовремя в руках - тот и был прав. Там и образовалось государство с пижамным полосатым флагом, обогатив человеческую историю африканской работорговлей, ядерными взрывами, дворцовыми переворотами в Европе, гамбургерами и трансгендерами.

Некоторые европейские граждане, воспитанные в традиционных консервативных ценностях, тайно мечтают о новом «колумбе», способного закрыть «террористическую америку» на перестройку. Чтобы переформатировать ее из черной дыры, которая гнобит человечество, в цветущий заповедник, где добро ценилось бы выше доллара. Чтобы вместо першингов, вирусов, дефолтов выращивали бы там апельсины и производили смартфоны и пылесосы. И тогда бы человечество жило бы спокойно, без войн и потрясений, без фальшивых долларов и кассетных бомб.

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