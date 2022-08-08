Какие условия поставить западным брендам, если они захотят вернуться

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8 августа 2022, 15:12 Дмитрий Михайлин Источник: Личный канал гендира АНО "Русские репортёры" Дмитрия Михайлина

Был в торговом центре. Для меня это событие редкое - только когда надеть совсем уж нечего.

Кто-то работает, кто-то закрыт. Закрыт, например, Хуго Босс - тот самый, который шил форму для СС. Бухенвальд и Освенцим у них, значит, протеста не вызывали, абажуры и перчатки из человеческой кожи - тоже норм, а вот спецоперация России - это прям так им обидно, что кушать не могут.

Закрыт Ливайс. Тот самый, который не закрывался в Америке тогда, когда Америка воевала во Вьетнаме, Ираке, разрушала Ливию и бомбила Югославию.

Это даже не лицемерие, это какая-то другая форма блядства. Барыги вдруг решили, что они могут учить нас морали. Дело даже не в том, за что они или против чего - это в принципе выглядит ублюдочно. Люди, которые платят рабочим на своих фабриках в Бангладеш 50 долларов в месяц, учёт нас, сука, морали.

Это же не экономическая акция - экономически они только теряют - это чисто политическая акция. Жизнь тут станет менее комфортной - режим качнется - придут люди со светлыми лицами - они осчастливят нас своим возвращением, - такая логика.

Ни в коем случае нельзя пускать их обратно просто так! Когда они вернутся - а они вернутся - мы просто обязаны поставить им условия. Типа, направьте ярд-другой на восстановление Мариуполя - тогда мы подумаем, пускать вас взад или нет. А кого-то, кто совсем охренел - не пускать ни при каких условиях.

Если мы себя уважаем. А мы, как выяснилось, себя уважаем.

(А Макдоналдс не надо пускать обратно вообще никогда).

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