На Тайвань прибыла делегация Литвы, которую возглавил замминистра транспорта и коммуникаций.
Визит представителей Литвы на Тайвань происходит на фоне обострения отношений между Вильнюсом и Пекином из-за открытия представительства острова. Китай выразил в связи с этим протест, после чего в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений до поверенного в делах, а также ограничил импорт из Литвы.
Идёт разворачивание глобального конфликта Восток-Запад. В начале для затравки Запад бросил проституированных банкротов-сателитов России.
Всё это лишь "цветочки" в развитии нового миропорядка. Именно из этих составляющих по прошествии времени будет формироваться новый миропорядок.
Отношение стран мира к Китаю и России постепенно становится ключевым тестом на судьбы этих стран и всего мир.
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