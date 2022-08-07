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Аргументы Недели Мнение 13+

Нынешние события в развитии нового миропорядка - ещё «цветочки»

, 14:36 , доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Нынешние события в развитии нового миропорядка - ещё «цветочки»

На Тайвань прибыла делегация Литвы, которую возглавил замминистра транспорта и коммуникаций.

Визит представителей Литвы на Тайвань происходит на фоне обострения отношений между Вильнюсом и Пекином из-за открытия представительства острова. Китай выразил в связи с этим протест, после чего в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений до поверенного в делах, а также ограничил импорт из Литвы.

Идёт разворачивание глобального конфликта Восток-Запад. В начале для затравки Запад бросил проституированных банкротов-сателитов России.

Всё это лишь "цветочки"  в развитии нового миропорядка. Именно из этих составляющих по прошествии времени будет формироваться новый миропорядок.

Отношение стран мира к Китаю и России постепенно становится ключевым тестом на судьбы этих стран и всего мир.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

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