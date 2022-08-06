Переворачивается ли в гробу Труман?

«Человечество играется с заряженным оружием», — сказал он в ходе выступления, посвященного 77-й годовщине атомной бомбардировки города войсками США.
По словам Гутерриша, в настоящее время «происходит быстрое распространение кризисов с угрожающим ядерным подтекстом», в том числе на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове и вокруг Украины. Также он спросил собравшихся, смогло ли человечество извлечь уроки из бомбардировки Хиросимы.
Вот мои размышления на этот счёт:
1. Сначала нужно спрашивать об этом у Гегемона, а потом у человечества.
2. США остаётся единственным в мире государством, применившим ядерное оружие, но не понесшим ответственности и наказания за это.
3. Сейчас США планируют провокацию в мире, направленную на провоцирование применения иными странами ядерного оружия. Видимо, США от своего греха хотят не быть единственными в мире применившими ядерное оружие.
4. План США бандитски-авантюрно-аферистически прост: сделать козлом отпущения Россию, которая не применит ядерное оружие, но которая будет наказана как жертва мирового политического буллинга.
5. Уверен, что Труман в гробу не переворачивается и "лежит" спокойно, зная что делал. Байден также спокоен, но играет с огнём. Видимо желает войти в историю как Труман?
Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции