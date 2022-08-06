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Аргументы Недели Мнение 13+

Переворачивается ли в гробу Труман?

, 13:52 , доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Переворачивается ли в гробу Труман?

«Человечество играется с​ заряженным оружием»,​ — сказал он​ в​ ходе выступления, посвященного 77-й годовщине атомной бомбардировки города войсками США.

По​ словам Гутерриша, в​ настоящее время «происходит быстрое распространение кризисов с​ угрожающим ядерным подтекстом», в​ том числе на​ Ближнем Востоке, на​ Корейском полуострове и​ вокруг Украины. Также он​ спросил собравшихся, смогло​ ли человечество извлечь уроки из​ бомбардировки Хиросимы.

Вот мои размышления на этот счёт:

1. Сначала нужно спрашивать об этом у Гегемона, а потом у человечества.

2. США остаётся единственным в мире государством, применившим ядерное оружие, но не понесшим ответственности и наказания за это.

3. Сейчас США планируют​ провокацию в мире, направленную​ на провоцирование применения иными странами ядерного оружия. Видимо, США от своего греха хотят не быть единственными в мире применившими ядерное оружие.

4. План США бандитски-авантюрно-аферистически​ прост: сделать козлом отпущения Россию, которая не применит ядерное оружие, но которая будет наказана как жертва мирового политического буллинга.

5. Уверен, что Труман в гробу не переворачивается и "лежит" спокойно, зная что делал. Байден также спокоен, но играет с огнём. Видимо желает войти в историю как Труман?​

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