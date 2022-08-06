Китай знает свою сущность и своё место. А знает ли Россия?

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 августа 2022, 12:18 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Всю неделю главные мировые новости крутились вокруг судьбы Тайваня — от визита Нэнси Пелоси до масштабных учений Китая около острова. Что может помешать КНР присоединить Тайвань и реален ли полноценный военный конфликт Пекина и Вашингтона? Какое развитие нынешней ситуации выгодно России?

Вот мои размышления на этот счёт:



1. Россия, отказавшись от социализма, то есть от Себя, стала играть в игры США в начале 90-х. Китай от Себя не отказался оставшись социалистическим, но войдя в мудрое взаимодействие с США.

2. Конфликт Украина-Россия это проект США и Россия ввязалась в этот проект в силу внутриполитических причин (внешнеполитические причины актуальны, но вторичны).

3. Конфликт Китай-Тайвань также проект США. И Китай также не будет в нём участвовать также как когда-то отказавшись от проекта США перестать быть социалистической страной. Китай сохранил Себя и свою сущность.

4. Россия, увы, не сохранила свою былую сущность и зависла в проблеме самоидентификации Себя.

5. Международному субъекту трудно выживать, если он не имеет понимания своей сущности и самоидентификации. Именно поэтому многие мои статьи были посвящены смыслостроительству вокруг конфликта Украины-России. Смыслостроительство возможно только при сохранении Себя, своей сущности и самоидентификации. По сути, мы должны глубоко знать кто мы и куда идём? Китай на этот счёт понимает всё прозрачно и вполне прогнозируем. Китай сохранит себя. Китай он всегда Китай издревле!

6. Международный субъект осознающий свою сущность реже подвержен провокации. США как главный провокатор мира выискивает такие страны. Такой страной оказалась Россия, а не Китай.

Китай знает свою сущность и своё место!

7. Тайвань имеет общую политическую и экономическую генетику с Китаем. Китай и Тайвань выйдут на единение на новой взаимной основе с выгодным использованием США. Почему? Потому, Китай и Тайвань не уходили от своей сущности и не теряли Себя.

8. Сохранение Себя возможно только при условии отсутствия имманентной деградации международного субъекта (в частности, при отсутствии клептократических метастазов, риска социальной напряжённости и др.). И лишь затем идут внешнеполитические факторы.





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