Нам необходимо создать «умный рой» мягкой силы

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 августа 2022, 12:10 Источник: Личный канал гендира АНО "Русские репортёры" Дмитрия Михайлина

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вряд ли кто-то станет спорить, что применение жесткой силы на Украине - это следствие неэффективного применения мягкой силы. Про это много написано, а резюме простое: все те 30 лет, пока американцы и прочие работали там и с элитами, и с населением, мы в лучшем случае работали только с элитами, а главным инструментом был газовый вентиль. Мы проиграли мягкую войну на Украине, именно поэтому возникла необходимость в жесткой - СВО.

Вторая аксиома, с которой тоже никто не спорит - после 24 февраля мир перестал быть прежним; переформатирование самой логики нашей работы за пределами страны - это не модный тренд, а доказанная жизнью необходимость; это не просто важно, это критически важно.

Соединение этих двух очевидных мыслей сейчас, спустя почти полгода, должно было привести к радикальным изменениям всей государственной, окологосударственной и негосударственной политики, как минимум, на постсоветском пространстве. Просто потому, что ее неэффективность научно доказана.

А нет.

Не привело. Я немного в теме и могу с уверенностью сказать: в применении нашей мягкой силы не изменилось - ни-че-го.

Сейчас у нас это работает так, что есть какое-то количество государственных и окологосударственных структур, каждая из которых решает свою задачу, но все вместе они не достигают конечной цели. Есть Россотрудничество во главе с прекрасным Евгением Примаковым, у которого есть структура, в том числе в большинстве стран мира, но нет бюджета и свободы для реализации каких-то серьезных проектов. Есть фонды, у которых есть бюджет (государственный, естественно), но которые никак не связаны ни с Россотрудничеством, ни друг с другом, и никак не работают на достижение каких-то общих сформулированных целей. Попробуй сунуться в какой-нибудь - типа "фонда поддержки публичной дипломатии" имени Горчакова - почувствуешь себя бомжом, стреляющим на пиво у метро. Хотя, строго говоря, это не мы к вам, а вы к нам должны обращаться - у нас компетенции, а у вас всего лишь деньги.

Есть какие-то таинственные отделы в АП.

В результате мы получаем набор разрозненных и никак не связанных друг с другом "мероприятий", никак не складывающийся в понятие "мягкая сила". Фоточки с мероприятий, бодрое видео, отчеты - есть, а политики мягкой силы - нет.

Если б вы знали, сколько бесед я провел с людьми во всех, кроме разве что Туркмении, странах постсоветского пространства, да и во многих непостсоветских, от Франции до Аргентины. Все, абсолютно все - ни единого исключения - говорят ровно то, о чем я пишу. Правда, как правило, в менее корректных выражениях.

Денег нет? Есть деньги. Структур нет? Есть структуры. Так почему же это все не работает?

Кажется, я понимаю, в чем корень проблемы. Он - в недоверии. Как это - какие-то непонятные НКО будут вовлечены в решение серьезных задач? У нас есть понятные официальные структуры, пусть они и занимаются. Если недостаточно - создадим новые, наши, понятные, государственные НКО. И дальше - это недоверие спускается на уровень взаимоотношений тех самых структур с другими организациями и людьми. Главред одного СМИ в одной маленькой прибалтийской стране рассказывал мне, что проще у местного русофобского правительства взять деньги на тему поддержки русских, чем у фонда в Москве со словом "русский" в названии. Деньги - просто понятный всем пример, а дело тут далеко не только в деньгах.

А это так не работает.

Недавно, начав разбираться в теме беспилотников, я столкнулся с термином "умный рой". Это, в двух словах, управляемое множество, в котором каждая единица скоординирована с остальными и все вместе они стремятся к достижению одной цели. Именно так работает и мягкая сила - умным множеством, когда каждый знает других участников процесса и все вместе понимают, каких целей они хотят достичь. Именно поэтому Запад эффективен в применении мягкой силы, а мы - нет.

Но жизнь сама заставляет взять себя в руки и полностью - вот именно полностью - переформатировать всю нашу мягкую силу. В феврале это надо было делать срочно. Сейчас это надо делать немедленно.

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