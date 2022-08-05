Любить или быть любимым?

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 августа 2022, 20:34 Екатерина Евсеева

Фото: UGC

Наверняка этот вопрос вам приходилось слышать от многих, но не всегда удавалось прийти к однозначному ответу. Возможно ли вообще сравнивать данные понятия и как прийти к определённому выводу?



Большинство людей устроены таким образом, что им важно не только отдавать, но и получать. Эту формулировку можно отнести к различным сферам нашей жизни. К примеру, мы работаем для того, чтобы получить заработную плату. То бишь, человек отдаёт всю свою энергию работе, чтобы взамен за свой труд получить честно заработанные деньги. И в 80% случаев жизнь устроена именно таким образом.



Другой момент - делать что-то на благо кому-то, или безвозмездно. Есть такая категория людей, которые любят помогать, выполнять абсолютно любую работу, не требуя ничего взамен. На практике, таких людей не так уж много, в отличие от тех, кто считает, что любой труд человека должен быть оплачен. Дело в том, что каждый сам вправе выбирать, кому и как он хочет помогать и на какой основе.



То же самое мы можем отнести к вопросу о чувствах. Как я упомянула выше, мы редко можем что-то отдать, не получив чего-то взамен. Дело в том, что ментально здоровому человеку важно везде и во всем ощущать взаимность: в чувствах, в помощи, поддержке и т.д. Мы дарим людям любовь и ждём от них того же проявления. Я не беру в счет «страдальцев», которые привыкли тратить свою энергию не на тех людей, тем самым убивая понятие о здоровых отношениях и чувствах.



С одной стороны, можно сказать, что просто любить, то бишь «безвозмездно», конечно же, можно. Но такое понятие, как правило, можно отнести только в отношении родителя к своему ребёнку. И то, не всегда. Кто-то любит своего дитя только за определённые заслуги и победы. Опять же, любить своего партнёра/близкого, не получая от него взаимности- тяжко и больно. Я не думаю, что большинство людей признают такие взаимоотношения благополучными и радостными. Скорее, несчастными. И я с ними соглашусь.



С другой стороны, быть любимым кем-то, но не любить самому, тоже нельзя назвать радостным явлением. Кто-то назовёт это эгоизмом, ведь есть люди, которым по-настоящему приносит удовольствие чужое внимание и любовь. Они любят окружать себя теми, кто готов принести им мир к их ногам. Но бывает и такое, что мы попросту не можем человеку ответить взаимностью на его же чувства. Сердцу ведь не прикажешь, но и насильно никого не полюбишь. От этих мыслей порой может возникнуть жалость к человеку, который искренне вас любит, а вы не можете дать ему того же. И кто не согласится, что это вправду ужасное чувство.



Для меня всегда было тяжело сравнивать эти два понятия. Я считаю, что «здоровая» любовь не может существовать только в одну сторону. Как я уже сказала, любому человеку важно ощущать взаимность. Чувствовать односторонние эмоции к кому-то, для меня равно тому, что быть несчастным.

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