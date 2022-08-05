Ложь американской баскетболистки Бриттни Грайнер

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5 августа 2022, 19:33 Ваагн Карапетян - внештатный корреспондент «Аргументы Недели»

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Химкинский суд Подмосковья в четверг приговорил к девяти годам колонии общего режима американскую баскетболистку Бриттни Грайнер со штрафом в 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту «Шереметьево». В ходе досмотра в ручной клади американки нашли «вейпы» с жидкостью со специфическим запахом — экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло.

Учитывая её заслуги, в том числе и в российском спорте она получила вдвое меньший срок. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Бриттни Грайнер известная личность в спорте — одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе «Финикса» — чемпионкой WNBA 2014 года. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. До ареста выступала за Екатеринбургскую баскетбольную команду Уральской горно-металлургической компании.

Теперь же Бриттни Грайнер в истерике, мол, за что? Там всего-то было, пару граммов! Хотя должна бы знать, если наркотиками балуется, что по Российскому законодательству, значительное, подсудное количество начинается с 0,4 грамма, крупным количеством считается 5 грамм и более, а само масло находится в списке запрещенных веществ.

Прославленная спортсменка стала обвинять врача из штата Аризона, который по её утверждению выписал гашишное масло вместо традиционных обезболивающих.

Затем стала шантажировать суд, объяснять свой арест политическим заказом спущенным сверху для дальнейшего обмена с кем-то из русских, отбывающих тюремный срок в США.

Вместе с тем строгость российского законодательства прежде всего объясняется стремлением государства сохранять здоровье своих граждан. Ни для кого не является секретом, что каждая доза гашишного масла разрушает организм, наркоманы рискуют получить болезнь легких, возникают аномалии печени. Появляются проблемы с сердцем и почками. Они становятся раздражительными, пассивными, вялыми, замкнутыми, возникают проблемы с плохой памятью и неспособностью сосредоточиться. Если учесть ещё и высокую стоимость гашишного масла, то наличие в семье наркомана ложится тяжёлым бременем на финансовое благополучие остальных домочадцев.

В своём последнем слове Бриттни Грайнер заявила, что «это была честная ошибка, которую я допустила, собирая вещи в спешке и испытывая постковидный стресс».

Можно было бы поверить ей, если бы не одно, "но". Прилетев в Шереметьево Бриттни Грайнер заполняла декларацию, в которой чёрным по белому прописан вопрос. "Есть ли при вас наркотики?" Указала бы она наличие в своем багаже наркотика, тогда таможенная служба, как того требуют правила таможенного досмотра, конфисковала бы вейпы с гашишным маслом и всего-то делов. Бриттни Грайнер спокойно продолжила бы свое движение в сторону Екатеринбурга. Теперь же придётся, к сожалению, на некоторое время отложить свою встречу с баскетболистками Екатеринбургской баскетбольной команды Уральской горно-металлургической компании.

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