Экономист Ракша: «Указ Путина направлен на отмену санкций в отношении России»

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 августа 2022, 16:46

Денис Ракша считает, что меры в экономике в связи с «недружественными действиями» других стран будут действовать долго. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«На российскую экономику эти меры никак не повлияют, поскольку участники недружественных стран не смогут продать свои доли или акции, и просто останутся участниками проектов или предприятий. Силуанов объяснял, что это наши контрсанкции против тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы. Снятие этих санкций будет зависеть от того, когда другие страны разморозят эти резервы. Поэтому, меры, которые написаны в указе Путина, будут действовать достаточно долго».

«Европейские компании практически не ощутят этих мер, так как практически никто из компаний не имел в своем обороте долю больше, чем несколько процентов, даже в таких больших как в Харьягинском месторождении и «Сахалин-1». Это неприятно, но не смертельно. Например, в проекте «Сахалин-1» эти меры заметит не столько японская компания, а японский рынок, так как газ шел туда. Теперь нужно будет заместить этот газ другими источниками. Для японцев, можно предположить, это будут дополнительные издержки».

«Вообще, эта комбинация направлена на то, чтобы заставить иностранных инвесторов давить на свои правительства с целью отмены санкций в отношении РФ. Но прямо об этом не говорится».

Ранее Владимир Путин подписал указ, который запрещает до конца 2022 года сделки с долями в стратегических компаниях России для держателей из недружественных государств. Его действие распространяется на доли в проекте «Сахалин-1» и Харьягинском СРП.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции