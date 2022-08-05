Аргументы Недели → Мнение 13+

5 августа 2022, 15:11

Директор центра аграрных исследований РАНХиГС Никулин «Снижение урожая отразится на ценовой политике».

Александр Никулин полагает, что о повышении или понижении стоимости на зерно можно будет говорить только осенью.

Эксперт также отметил, что после начала спецоперации начинает постепенно восстанавливаться логистика поставок. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Всегда прогнозы на снижение урожайности отражаются на ценовых ожиданиях. Сельскохозяйственный сезон сейчас в самом разгаре и ситуация будет ясная по осени. Сейчас могут быть самые разнообразные прогнозы на повышение и понижение. Нужно помнить, что до того у нас были очень оптимистичные прогнозы. Говорить о том, что у нас рекордный второй урожай в истории пока рано. Следует подождать».

«После начала украинского конфликта, в мире логистика поставок зерна восстанавливается. За последние месяцы не только появились договоренности по экспорту украинского зерна, но и во многих направлениях. Этот стресс с разрывом сельскохозяйственных связей преодолевается. Сейчас ситуация более стабильная».

Ранее Минсельхоз допустил снижение экспорта зерна при полном обеспечении внутреннего рынка.

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