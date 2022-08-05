Аналитик Кот: «Влиять на мэров у Зеленского нет возможности»

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 августа 2022, 13:41

Фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Юрий Кот считает, что Украина развалится на анклавы. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».



«Нынешний конфликт Зеленского с мэрами крупных украинских городов – это прогнозируемая история. Этот процесс начал еще Порошенко. Тогда заявляли о построении унитарной Украины, а залогом этого единства будет децентрализация, но все прекрасно понимали, что рано или поздно этот мыльный пузырь лопнет. Когда мэры почувствовали деньги, влияние, которого у них до этого было мало, когда они пришли на гребне волны и позанимали свои места, присягнув на верность Майдану, привыкнув жрать в три горла, то сейчас в условиях специальной военной операции, когда бюджета, экономики нет, жуткий дефицит. Денег в кредит Европа давать не собирается. Естественно, что мэры начинают возмущаться. Зеленский находится на Банковой улице за тремя заборами, а мэры ближе к людям. Люди приходят и начинают задавать вопросы. Конфликт нарастает. Закончится это тем, что Украина начнет разваливаться даже без нашего участия, когда начнут образовываться анклавы, у каждого мэра будет своя частная военная армия. Они все одержимы этой властью. Поэтому у Зеленского влиять на мэров возможности нет».



Ранее мэры и аналитики сообщили The Washington Post, что правительство Зеленского, похоже, пытается отодвинуть мэров на второй план, чтобы сохранить контроль над помощью в восстановлении и ослабить любых будущих политических соперников.

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