Профессор РАНХИГС Храпылина: «Пока рано прогнозировать безработицу»

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 августа 2022, 12:41

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Любовь Храпылина считает, что из-за хаотичной ситуации на рынке труда безработицу прогнозировать сложно. Такое мнение она высказала изданию «Аргументы недели».

«Это малопрогнозируемая ситуация с точки зрения того будут ли рабочие места, сколько их сохранится, увеличится, сократится. Нужно учитывать, что за довольно большой опыт различных процессов, которые происходят в нашей стране с 90-х годов, люди постепенно научились находить себе, минуя поддержку государства, источник дохода. Далеко не все самозанятые зафиксированы и поставлены на учет, чтобы точно сказать, сколько людей имеют реальный доход, но это занятость! Поэтому говорить о том, что к осени ожидается рост безработицы… Это по поводу чего безработица? По поводу того, что иностранные компании уходят из России или они перестраиваются, они работают или еще не заработали? Пока идет малопонимаемая ситуация на рынке труда. Из-за этого рост безработицы пока законсервирован, спрогнозировать его сложно».

Ранее глава Минэкономрозвития Максим Решетников сообщил, что рост безработицы будет осенью, при этом ситуация на рынке труда контролируемая.

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