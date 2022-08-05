Политолог Суздальцев: «Между Китаем и США сейчас будут идти примирительные жесты»

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 августа 2022, 11:54

Андрей Суздальцев считает, что США не допустит разрыва с Пекином из-за совместной экономики. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».



"Главная задача, которая стоит перед Вашингтоном в лучшей для себя конфигурации, урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Все то, что делается в отношении Китая, это, прежде всего, сохранить управление и влияние над ним. Для этого провокация и делалась. Нэнси Пелоси знала, что ее визиту ничего не угрожает, никакого силового решения Китай не примет. Китай допустит разве что пропагандистскую компанию и учения вокруг Тайваня, которые рано или поздно закончатся. Но Китай должен находиться в контакте с США, ведь эти две страны объединяет экономика. Американцы, поставив Китай на место, напомнив о своем влиянии, не хотели бы дальше этот конфликт разворачивать, так как два фронта украинский и китайский выиграть крайне тяжело. Поэтому сейчас будут примирительные жесты. Блинкен обязан договариваться, решать конфликты. Он делает так, чтобы Китай оставался доступным для США".



Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал, что "радикальный ответ" Китая из-за визита Пелоси на Тайвань ничем не оправдан.

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