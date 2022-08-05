В чем заключается эффективная психотерапия игромании?

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело об убийстве после того, как утром 4 августа в квартире одного из домов в 38-м комплексе было обнаружено тело 62-летнего мужчины с ножевыми ранениями груди и живота. Кроме того, в больницу была доставлена его 61-летняя супруга.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, по подозрению в совершении преступления был задержан их 21-летний сын, который дал признательные показания. Как выяснилось, молодой человек учился в одном из колледжей в Казани, он приехал к родителям на каникулы. При этом увлекался ставками в букмекерских конторах.
Вечером 3 августа пришедший домой отец обнаружил отсутствие в квартире телевизора, который сын, предположительно, сдал в ломбард. На этом фоне возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой сын нанес отцу смертельные ножевые ранения. В это время домой вернулась мать, которую он также ударил ножом в живот. Затем он похитил родительскую банковскую карту, снял с нее 400 тыс. рублей, после чего отвез раненую мать на машине в больницу и попытался скрыться, но вскоре был задержан.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять. Расследование уголовного дела продолжается.
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Вот мои размышления на этот счёт.
Согласно моему приёму, статистика обратившихся людей, страдаюших от своих близких-игроманов растёт. Сами игроманы редко по своей инициативе приходят в мой кабинет. Ещё в конце 90-х мною в моей диссертации была показана опасность таких аддиктивных личностей, которые имеют наложение различных зависимостей. Особо опасны игроманы-алкоголики или игроманы-наркоманы. Впрочем, и сама игромания, усугубляющаяся у депрессивной личности, приводит к эмоциональной тупости и к отсутствию сопереживания. В этом случае пробуждать личность к чести и совести бывает бесполезно. Вся психотерапевтическая нагрузка лежит на основательном изменении опекающего финансового поведения близких и родственников игромана. Игроман - игрок не только на ставки, но и коварный игрок-манипулятор со своими жертвами, которым вечно обещает исправиться. Он за счёт нагнетания стресса и запугиваний, а также сопереживания близких, периодически проигрывает их средства.
В большинстве случаев родственникам и близким игромана рекомендована подача в суд на игромана, чтобы его лишили ограниченно дееспособности и права брать кредиты в банках (такая статья появилась в Законе от 2013 года). Хотя игроманы находят и иные места получить финансовые средства.
Для суда необходимо копить письменные расписки о получении игроманом от близких финансовых средств, которые обманным путём не пошли на нужды, а были проиграны на ставках. И конечно, на суде должен присутствовать психотерапевт или психолог, который обосновывает диагноз.
Практика показывает, что всевозможные лагеря и изоляции для игроманов не имеют положительного эффекта.
Помогают только стрессы и страхи игромана и основательное изменение поведения близких и родственников.
Необходима сильная, глубокая и долгосрочная психотерапия личности игромана и его депрессий. А также ликвидация иных зависимостей, подпитывающих игроманию.
Часто игромания становится основанием развития криминальной личности и рецидивиста. УФСИН на некоторое время блокирует игроманию игромана, совершившего преступление. Всё зависит от степени аддиктивности личности, то есть, уровня зависимости.
В силу того, что до сих пор полностью не разработана в научном плане фундаментальная психология зависимой личности, нужно быть объективнее в выборе различных подходов к решению этой проблемы. Но основы заложены впервые мною. Это можно проверить по научным публикациям.
Советую прочитать мои фундаментальные монографии и статьи по проблемам зависимости, изданные в крупнейших федеральных издательствах, а также в крупнейших научных мировых журналах системы Scopus и WS.
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