В чем заключается эффективная психотерапия игромании?

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5 августа 2022, 09:14 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

В​ Набережных Челнах возбудили уголовное дело об​ убийстве после того, как утром 4​ августа в​ квартире одного из​ домов в​ 38-м комплексе было обнаружено тело 62-летнего мужчины с​ ножевыми ранениями груди и​ живота. Кроме того, в​ больницу была доставлена его 61-летняя супруга.

Как​ сообщает ​ пресс-служба​ СУ СКР по​ РТ, по​ подозрению в​ совершении преступления был задержан их​ 21-летний сын, который дал признательные показания. Как выяснилось, молодой человек учился в​ одном из​ колледжей в​ Казани, он​ приехал к​ родителям на​ каникулы. При этом увлекался ставками в​ букмекерских конторах.

Вечером 3​ августа пришедший домой отец обнаружил отсутствие в​ квартире телевизора, который сын, предположительно, сдал в​ ломбард. На​ этом фоне возникла ссора, переросшая в​ драку, в​ ходе которой сын нанес отцу смертельные ножевые ранения. В​ это время домой вернулась мать, которую он​ также ударил ножом в​ живот. Затем он​ похитил родительскую банковскую карту, снял с​ нее 400 тыс. рублей, после чего отвез раненую мать на​ машине в​ больницу и​ попытался скрыться, но​ вскоре был задержан.

В​ ближайшее время следствие обратится в​ суд с​ ходатайством об​ избрании в​ отношении подозреваемого меры пресечения в​ виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять. Расследование уголовного дела продолжается.

Вот мои размышления на этот счёт.

Согласно моему приёму, статистика обратившихся​ людей, страдаюших от своих близких-игроманов растёт. Сами​ игроманы редко по своей инициативе приходят в мой кабинет. Ещё в конце 90-х мною в моей диссертации была показана опасность таких​ аддиктивных личностей, которые имеют наложение различных зависимостей. Особо опасны игроманы-алкоголики или игроманы-наркоманы. Впрочем, и сама игромания, усугубляющаяся у депрессивной личности, приводит к эмоциональной тупости и к отсутствию сопереживания. В этом случае пробуждать личность к чести и совести бывает бесполезно. Вся психотерапевтическая нагрузка лежит на основательном изменении опекающего финансового поведения близких и родственников игромана. Игроман -​ игрок не только на ставки, но и​ коварный игрок-манипулятор со своими жертвами, которым вечно обещает исправиться. Он за счёт нагнетания стресса и запугиваний, а также сопереживания близких, периодически проигрывает их средства.

В большинстве случаев родственникам и близким игромана рекомендована подача в суд на игромана, чтобы его лишили ограниченно дееспособности и права брать кредиты в банках (такая статья появилась в Законе от 2013 года). Хотя игроманы находят и иные места получить финансовые средства.

Для суда необходимо копить письменные расписки о получении игроманом от близких финансовых средств, которые обманным путём не пошли на нужды, а были проиграны на ставках. И конечно, на суде должен присутствовать психотерапевт или психолог, который обосновывает диагноз.

Практика показывает, что всевозможные лагеря и изоляции для игроманов не имеют положительного эффекта.

Помогают​ только стрессы и страхи игромана и основательное изменение поведения близких и родственников.

Необходима сильная, глубокая и долгосрочная психотерапия личности игромана и его депрессий. А также ликвидация иных зависимостей,​ подпитывающих игроманию.

Часто игромания становится основанием развития криминальной личности и рецидивиста. УФСИН на некоторое время блокирует игроманию игромана, совершившего преступление. Всё зависит от степени аддиктивности личности, то есть, уровня зависимости.

В силу того, что до сих пор полностью не разработана в научном плане фундаментальная психология зависимой личности, нужно быть объективнее в выборе различных подходов к решению этой проблемы. Но основы заложены впервые мною. Это можно проверить по научным публикациям.

Советую прочитать мои фундаментальные монографии и статьи по проблемам зависимости, изданные в крупнейших федеральных издательствах, а также в крупнейших научных мировых журналах системы​ Scopus и WS.​

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