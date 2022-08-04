Экономист Хандруев: Сразу же невозможно будет заместить доллары и евро юанем

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 августа 2022, 18:22

Александр Хандруев считает, что процесс перевода накоплений госкомпаний в долларах и евро в другие валюты будет не быстрым. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«На нас наложены санкции, расчеты в долларах и евро резко сократились. В этих условиях надо искать новые возможности для того, чтобы проводить расчетные операции. Конечно, постепенно будет идти процесс более активного использования других валют, прежде всего юаня. Но это не обозначает, что все произойдет одномоментно, это достаточно длительный процесс. При всем желании, сразу же невозможно будет заместить доллары и евро юанем. Дело в том, что если нам не поступают доллары и евро наличными – так как на них тоже наложены санкции – вполне понятно, что оборот в обменных пунктах будет ограничен. Кроме того, доллары на счетах банков создают большое количество проблем. Нужно обратить внимание, что это не требование ЦБ РФ, а рекомендации, не нужно делать из этого хайп».

Ранее ЦБ с августа уже повысил нормативы обязательных резервов: до 3% для резервируемых обязательств в рублях и до 5% — в валюте.

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