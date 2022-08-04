Сергий Стерлинг: Шотландия – это Малая Русь

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4 августа 2022, 17:05 Александр Саргин

Фото: ka-ap.ru

По данным подавляющего большинства известных, авторитетных исторических источников, Шотландия - это Малая Скифия, Малая Русь.

Но владеющая практически всей информацией Англия в буквальном смысле слова запрещает говорить об этом, поэтому в России и за рубежом ученые, историки, профессора и академики, в своих докладах, диссертациях и книгах традиционно оставляют без внимания письменные доказательства о скифском происхождении шотландцев.

Святому апостолу Андрею Первозванному выпало по жребию проповедовать у скифов, и он делал это там, где позже был воздвигнут Киев - глава и мать всем городам русским, а закончил жизнь святой апостол Андрей, проповедуя скифам в Шотландии, где и принял мученическую смерть.

«Пришли из великой Скифии»… С этих слов начинаются повествования про Шотландию в древних источниках, например, таких авторов, как Беда Достопочтенный или Генрих Хантингдонский, и про тех, кто населяет ее и поныне. Даже самые знатные шотландцы своего времени, в том числе те, кто прославлен в веках, свидетельствуют о своем скифском происхождении:

«Мы ведаем, святейший отец и господин, и заключаем из древних преданий и книг, что среди других славных народов наш шотландский народ был отмечен многими хвалами. Пришедши из великой Скифии через Тирренское море и Геркулесовы Столпы и обитая в течение долгого времени в Испании меж свирепейших племен, он никогда не мог быть покорен ни одним из них, сколь бы варварскими они ни были.

Удалившись же оттуда спустя тысячу двести лет после перехода израильтян через Красное море, многими победами и неустанными трудами он обрел себе пределы на западе, кои населяет и поныне, изгнав бриттов и совершенно истребив пиктов, и, невзирая на постоянные нападения норвежцев, датчан и англичан, всегда сохранял их свободными от всякой повинности, чему свидетельством старинные предания. В королевстве их правили сто тринадцать королей из своего монаршего рода без какого-либо чужеземного вмешательства».

С этих слов начинается всем известная, никем не оспоримая Арбротская декларация, написанная и подписанная всей шотландской знатью 6 апреля 1320 года (по латинскому летоисчислению). Декларация была адресована Папе Римскому в то время, когда король Роберт Брюс сражался с Англией, пытавшейся покорить Шотландию.

Эта война за независимость завершилась уверенной победой шотландцев. И с тех пор, как Шотландию населили и возглавили скифы, ни одной империи не удалось покорить шотландцев, заставиших бояться себя даже римскую армию, которая на тот момент была сильнейшей в мире.

Скифы завладели территорией, которая стала называться Шотландией, за 200 лет до воплощения Господа Бога нашего, и русские короли правили этой страной почти две тысячи лет вплоть до королевы Анны Стюарт.

«Англия присоединила к себе Шотландию»… А ведь это общепринятое историческое утверждение является ничем иным, как обыкновенной ложью и дезинформацией. Шотландский король Яков VI, который был внуком в шестом поколении Уолтера Стюарта, стал королем объединенного королевства Шотландии и Англии. При этом коронация Якова VI уже как английского и шотландского короля прошла не в Лондоне, а в Эдинбурге 31 марта 1603 года (по латинскому летоисчислению), а правнучка Якова VI королева Анна Стюарт образовала 1 мая 1707 года (по латинскому летоисчислению) единое государство - Великобританию.

«Малая Скифия - это Малая Русь»… Именно так следует называть Шотландию. Да, именно так, если не отказываться от славного прошлого, чтобы настолько бесславным не выглядело настоящее! Скифы — это славяне, скифы — это Русь, скифы — это шотландцы. Кстати, история Ирландии имеет общее начало с историей Шотландии, и эти страны населяет один русский народ.

Но не надо удивляться тому, что сейчас в Шотландии говорят не по-русски и что там нерусские имена и фамилии. Ведь уже почти две с половиной тысячи лет скифы, населившие эту территорию, находятся в окружении иностранцев, и, конечно, влияние на язык и культуру неизбежно. Перед нашими глазами есть примеры, как всего за пару десятков лет территории, которая исконно была и остается Русью, привили новый язык.

В заключение хочется сказать, что Шотландия как королевство всегда была независимым русским государством с русскими королями. От всего сердца желаю шотландцам обратиться к Богу, покаяться в ересях и безбожии, и, быть может, Богу будет угодно вновь сделать Шотландию славным христианским русским королевством.

Сергий Стерлинг, предводитель Русского крестьянского собрания (сын предпринимателя Германа Стерлигова – Ред.)



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