Маслов: Зеленский инициировал переговоры между Украиной и Китаем ради самопиара

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 августа 2022, 17:13

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает, что Китай не будет ни в какой роли вмешиваться в украинский конфликт. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Я думаю, что это такой жест отчаяния. Китай сообщил четко, что не является частью украинского конфликта и конфликта в Европе в целом. Китай, очевидно, показывает, что он за мирное разрешение конфликта, но не было еще случаев, чтобы КНР вмешивалась в качестве переговорщика и посредника. Зеленский, чтобы европейцы выступили медиаторами, обращается к Пекину. Мне кажется, он выбрал такой шаг, так как Китаю нужен положительный пиар после всех событий на Тайване. Я не думаю, что будет какая-то реакция, возможно, будет заявление МИДа Китая о поддержке мирного разрешения конфликта, но не более того. Вряд ли Си Цзиньпин будет вмешиваться в эту ситуацию. Есть еще один момент: такие переговоры никогда не ведутся в публичном пространстве, такие предложения делаются не на публике. Скорее всего, это сделано Зеленским для самопиара».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью South China Morning Post выразил желание провести личную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы ситуацию на Украине.

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