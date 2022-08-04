Как поднять качество бесплатной психологической помощи?

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4 августа 2022, 16:25 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: psy-77.ru

В Госдуму осенью внесут законопроект о праве ряда категорий граждан на получение бесплатной квалифицированной психологической помощи.



Речь идет о тех россиянах, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, инвалидах I и II групп, а также людях, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, детях-инвалидах, детях-сиротах и усыновителях. Они смогут обратиться в сети государственных центров психологической службы.

Вот мои размышления на этот счёт.



А ещё нужно общую формулировку "психологическая помощь" раскрыть, расписать и указать конкретные методы и психотехнологии практической психологии и психотерапии. Нуждающиеся должны знать список оказываемых психологических и психотерапевтических процедур. Не стоит всё упрощать формулировкой "психологическая помощь". Это усилит ответственное отношение психологов и психотерапевтов к нуждающимся в их помощи.

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