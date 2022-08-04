Политолог Георгян «Есть план хаотизации постсоветского пространства»

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 августа 2022, 16:25

Каринэ Геворгян считает, что конфликт в Нагорном Карабахе рано или поздно удастся решить. Такое мнение она высказала изданию «Аргументы недели».

«При отсутствии внешних игроков, тем более удаленно, с десятилетиями это межэтнический конфликт удастся урегулировать. Существует достаточно долгая история совместного проживания, а история в конфликтах – это история последних 100 лет. Поскольку эти народы проживали чрезвычайно чересполосно, то понятно, что между этими этносами никаких конфликтов долгое время не было, но те или иные проекты, которые касались региона, развели народы по разную сторону баррикад. Но это не снимает ответственности с элит этих народов».

«Конфликт не выгоден Еревану и Баку, с моей точки зрения, и Анкаре. Завтра Владимир Путин должен встречаться с Эрдоганом, и это привносит неприятную составляющую в эти переговоры. Он выгоден нашим бывшим партнерам на Западе, по крайней мере, тем, кто проживает в Лондоне. Судя по тому, как по периметру бывшего СССР для России создаются точки напряжения – Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Казахстан, Приднестровье, концентрация польских войск на границе с белорусской границей – это свидетельствует о том, что есть план хаотизации постсоветского пространства».

Ранее МИД РФ, комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, заявил, что урегулирование противоречий должно решаться исключительно политико-дипломатическими средствами.

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