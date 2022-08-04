Криминальная психология​ некоторых мигрантов в России

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4 августа 2022, 15:12 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Следственный комитет России фиксирует рост числа тяжких и​ экстремистских преступлений, совершенных мигрантами в​ первой половине 2022 года. Об​ этом сообщил председатель СКР​ Александр Бастрыкин.

«Отмечается увеличение случаев совершения тяжких и​ особо тяжких преступлений​ — убийств, изнасилований, похищений людей, получают распространение экстремистские настроения»,​ — сказал он.

Вот мои размышления на этот счёт.

В выступлении не представлен:

1. Сравнительный анализ преступности коренных граждан России и мигрантов.

2. Не сделан вывод об истинной причине роста преступности на 5 процентов среди мигрантов по сравнению с 2020​ годом. Лишь указано на то, что бо́льшая часть преступлений совершается безработными мигрантами среднего возраста, в основном это кражи и преступления против личности. А также​ отмечено, что к преступлениям трудовых мигрантов подталкивает низкий уровень их жизни, обусловленный привлечением к неквалифицированному и низкооплачиваемому труду.

3. Нет попытки оценить влияния санкций на рост преступности среди мигрантов. Хотя это актуально!​

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