Криминальная психология​ некоторых мигрантов в России

Следственный комитет России фиксирует рост числа тяжких и экстремистских преступлений, совершенных мигрантами в первой половине 2022 года. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.
«Отмечается увеличение случаев совершения тяжких и особо тяжких преступлений — убийств, изнасилований, похищений людей, получают распространение экстремистские настроения», — сказал он.
Вот мои размышления на этот счёт.
В выступлении не представлен:
1. Сравнительный анализ преступности коренных граждан России и мигрантов.
2. Не сделан вывод об истинной причине роста преступности на 5 процентов среди мигрантов по сравнению с 2020 годом. Лишь указано на то, что бо́льшая часть преступлений совершается безработными мигрантами среднего возраста, в основном это кражи и преступления против личности. А также отмечено, что к преступлениям трудовых мигрантов подталкивает низкий уровень их жизни, обусловленный привлечением к неквалифицированному и низкооплачиваемому труду.
3. Нет попытки оценить влияния санкций на рост преступности среди мигрантов. Хотя это актуально!
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