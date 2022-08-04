Нужно перестать СИМ называть самокатами - это полноценное транспортное средство​

Количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) за первое полугодие 2022 года выросло более чем в 1,5 раза, а число погибших в них удвоилось, достигнув 6 человек.
Научный центр безопасности дорожного движения МВД России составил статистику ДТП с участием электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сигвеев, велосипедов на электротяге, мопедов. Всего за полгода зафиксировано 370 ДТП с участием СИМ (плюс 174% к аналогичному периоду прошлого года). В них погибли 6 человек, ранены 382 человека.
Вот мои размышления на этот счёт.
Это, по сути, электромотороллеры. На них нужно выдавать права и право перемещаться только там, где ездят машины (как у велоспортсменов). Или необходим проект по строительству специализированных дорожек, как в Европе для велосипедистов.
А экстремальный аттракцион, где бегают непредсказуемо быстрые дети лучше не устраивать!
И перестать называть эти транспортные средства самокатами! Это не самокаты!
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