Нужно перестать СИМ называть самокатами - это полноценное транспортное средство​

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4 августа 2022, 10:10 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Количество ДТП с​ участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) за​ первое полугодие 2022 года выросло более чем в​ 1,5 раза, а​ число погибших в​ них удвоилось, достигнув 6 человек.

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России составил статистику ДТП с​ участием электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сигвеев, велосипедов на​ электротяге, мопедов. Всего за​ полгода зафиксировано 370 ДТП с​ участием СИМ (плюс 174% к​ аналогичному периоду прошлого года). В​ них погибли 6 человек, ранены 382 человека.

Вот мои размышления на этот счёт.

Это, по сути, электромотороллеры. На них нужно выдавать права и право перемещаться только там, где ездят машины (как у велоспортсменов). Или необходим проект по строительству специализированных дорожек, как в Европе для велосипедистов.

А экстремальный аттракцион, где бегают непредсказуемо быстрые дети лучше не устраивать!

И перестать называть эти транспортные средства самокатами! Это не самокаты!​

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